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Все для комфорта Динамо: Буковина определилась с городом для проведения матча ½ финала

Кубок Украины
Обновлено

Выбор не удивляет

Все для комфорта Динамо: Буковина определилась с городом для проведения матча ½ финала

Фото: ФК Буковина

Новина українською

Черновицкая "Буковина" решила принимать "Динамо" во Львове, но стадион придется сменить.

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По имеющейся информации, черновицкая команда обратилась с предложением по проведению кубкового поединка к руководству "Арены Львов". Перволиговый клуб получил отказ. Львовяне решили не рисковать состоянием газона, ведь 26 апреля на этом поле пройдет матч "Шахтер" – "Динамо" в УПЛ.

Столичный коллектив 23 апреля сыграет полуфинальный поединок и останется во Львове для подготовки встречи с "горняками", избежав логистических проблем.

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Источник:
Sport.ua
Опубликовал: Александр Симченко
Комментарии
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fanatSD (донецк)
05.04.2025 в 08:15
только не надо писать что это буковина сама выбрала стадион и почему-то именно во львове.все всё прекрасно понимают
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Комментарии 2
fanatSD (донецк)
05.04.2025 в 08:15
только не надо писать что это буковина сама выбрала стадион и почему-то именно во львове.все всё прекрасно понимают
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0
0
fanatSD (донецк)
05.04.2025 в 08:11
мало того что у динамо соперник в кубке легче так ещё и ехать никуда не нужно.через три дня матч с шахтёром тоже во львове?всё для динамо.браво уаф.суркисня всё купила.пусть шахтёр перенесёт матч с динамо в другой город чтобы дырявым стало некомфортно
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