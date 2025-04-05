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Все для комфорта Динамо: Буковина определилась с городом для проведения матча ½ финала
Выбор не удивляет
Фото: ФК Буковина
Черновицкая "Буковина" решила принимать "Динамо" во Львове, но стадион придется сменить.
По имеющейся информации, черновицкая команда обратилась с предложением по проведению кубкового поединка к руководству "Арены Львов". Перволиговый клуб получил отказ. Львовяне решили не рисковать состоянием газона, ведь 26 апреля на этом поле пройдет матч "Шахтер" – "Динамо" в УПЛ.
Столичный коллектив 23 апреля сыграет полуфинальный поединок и останется во Львове для подготовки встречи с "горняками", избежав логистических проблем.
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