  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Кубок Украины
  4. Бывший нападающий киевского Динамо дал прогноз на полуфиналы Кубка Украины
В тренде
Кубок Украины
Кубок Украины

Кубок Украины - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Бывший нападающий киевского Динамо дал прогноз на полуфиналы Кубка Украины

Кубок Украины

Кто встретятся в Житомире

Бывший нападающий киевского Динамо дал прогноз на полуфиналы Кубка Украины

Фото: Аліна Єрофеєва, UA-Футбол

Новина українською

Бывший форвард "Динамо" Артём Милевский рассказал о том, какие команды сыграют в финале Кубка Украины.

"Здесь все понятно. "Динамо" – "Шахтер" в Житомире. Так что здесь не надо иметь никаких иллюзий, мне кажется", – сказал Милевский в своем телеграмм-канале.

Добавим, что в рамках полуфинала Кубка Украины "Полесье" сыграет против "Шахтера", а "Буковина" против "Динамо".

  • Больше новостей из мира футбола читайте в режиме Live в Telegram UA-Football
По теме
yellow-arrow
Все для комфорта Динамо: Буковина определилась с городом для проведения матча ½ финала
yellow-arrow
Известно, какие призовые получат игроки Буковины за выход в полуфинал Кубка Украины
yellow-arrow
Хавбек Шахтера: Наши противостояния с Полесьем всегда напряженные и интересные
Артем Милевский Буковина (Черновцы) Динамо (Киев) Шахтер (Донецк) Полесье (Житомир)
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
TIMI_1010
Опубликовал: Валентина Чорноштан
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
225 000
На сайт
2
100 000
На сайт
3
5 000
На сайт
4
150 000
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости