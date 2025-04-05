Кубок Украины
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Бывший нападающий киевского Динамо дал прогноз на полуфиналы Кубка Украины
Кто встретятся в Житомире
Фото: Аліна Єрофеєва, UA-Футбол
Бывший форвард "Динамо" Артём Милевский рассказал о том, какие команды сыграют в финале Кубка Украины.
"Здесь все понятно. "Динамо" – "Шахтер" в Житомире. Так что здесь не надо иметь никаких иллюзий, мне кажется", – сказал Милевский в своем телеграмм-канале.
Добавим, что в рамках полуфинала Кубка Украины "Полесье" сыграет против "Шахтера", а "Буковина" против "Динамо".
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Источник:TIMI_1010
Опубликовал: Валентина Чорноштан
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