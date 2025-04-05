Бывший нападающий Динамо и Буковины оценил результаты игр Кубка Украины и назвал преимущества андердогов в полуфиналах

Бывший футболист "Динамо" и "Буковины" Виктор Хлус прокомментировал результаты четвертьфинальных поединков Кубка Украины.

- В Черновцах был настоящий футбольный праздник, ведь Буковина впервые в своей истории пробилась в четвертьфинал Кубка Украины. И следует сказать, что хозяева выглядели убедительнее "Виктории". Они действовали настойчиво, старались, да и болельщики гнали команду вперед. Приятно отметить, что "Буковина" заслужила победу и справедливо прошла в полуфинал розыгрыша. Во Львове была по-настоящему кубковая игра, в которой обе команды продемонстрировали хороший футбол. "Рух" в этом матче был не похож на себя, особенно в концовке второго тайма. Уступая в счете 0:1, львовская команда добавила в игре и даже могла немало шансов для того, чтобы отличиться голом. Обидно, еще не использовала их. Если говорить о матче в целом, то мне понравились обе команды: в первом тайме "Динамо", а во втором - "Рух". Если бы во Львове была ничья в основное и дополнительное время, то это было бы более справедливо. Решилось бы все в серии пенальти - что ж, это уже была бы непредсказуемая лотерея. Что касается поединка "Александрия" - "Шахтер", то в нем было интересно наблюдать за игрой наших лидеров. Могу сказать, что донецкая команда выглядела немного убедительнее. Поэтому счет 1:0 в ее пользу является действительно справедливым итогом для этой встречи. В матче "Верес" - "Полесье", который проходил параллельно с львовским, борьба была достаточно интересной, а главное - неуступчивой. Вообще игры между командами Ривне и Житомира проходят в упорной борьбе, ведь это дерби полещуков. На этой встрече было много болельщиков обоих клубов, и это добавляло особого шарма. Именно так было и в этом поединке. Хозяева поля почувствовали досаду, когда на третьей компенсированной к основному времени минуте житомирская команда сумела забить мяч, который стал единственным во встрече. Была подача с фланга, которую удалось замкнуть уругвайскому легионеру Батисте. Этот футболист стал ценным приобретением "Полесья", ведь забивает с завидной регулярностью.

- Накануне состоялась жеребьевка 1/2 финала Кубка Украины, которая сформировала две пары: "Буковина" - "Динамо“ и "Полесье“ - "Шахтер“. Какие ожидания от этих матчей?

- Если говорить о поединке обеих моих бывших команд, то здесь особо говорить нечего. Кубковая дуэль на этой стадии также будет происходить из одного матча, поэтому если игра у "Буковины" сложится, то действительно будет на что посмотреть. Но если черновицкая команда пропустит в первом тайме, то возможно, что "рассыплется". Впрочем, ничего удивительного в этом не будет, ведь это кубковая игра, а в ней, как говорится, как пойдет. В другом полуфинале будут играть два достойных соперника, Интересно, что "Полесье" в чемпионате дважды отбирало очки у "Шахтера", поэтому эта встреча для горняков будет иметь особое значение. На кону не только реванш за два поражения в сезоне, но и выход в финал Кубка Украины. Но как бы там ни было, а на право сыграть в решающем матче, который, кстати, состоится именно в Житомире, заслуживают оба соперника. Главное, чтобы все сложилось по-футбольному и чтобы судьи в этом матче не помешали.