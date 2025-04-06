Наконец-то определились. Директор Буковины назвал стадион, на котором пройдет 1/2 финала Кубка Украины против Динамо

Директор "Буковины" Игорь Наболотный поделился информацией о том, на каком стадионе пройдет полуфинал Кубка Украины против киевского "Динамо".

"Будем играть во Львове, скорее всего, на стадионе "Украина". Официально пока это не согласовано, продолжаются переговоры, нужно согласовать еще определенные нюансы.

Что касается того, почему не будем играть в родных Черновцах, то все очень просто. Согласно регламенту проведения Кубка Украины, есть определенные требования к категории стадиона, начиная с матчей 1/4 финала – арена должна иметь категорию не ниже третьей или быть в списке стадионов, имеющих право принимать матчи УПЛ. Стадион "Буковина" не таков", – сказал Наболотный.