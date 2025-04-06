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Наконец-то определились. Директор Буковины назвал стадион, на котором пройдет 1/2 финала Кубка Украины против Динамо

Кубок Украины

Объяснил, почему не на родном стадионе

Наконец-то определились. Директор Буковины назвал стадион, на котором пройдет 1/2 финала Кубка Украины против Динамо

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Директор "Буковины" Игорь Наболотный поделился информацией о том, на каком стадионе пройдет полуфинал Кубка Украины против киевского "Динамо".

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"Будем играть во Львове, скорее всего, на стадионе "Украина". Официально пока это не согласовано, продолжаются переговоры, нужно согласовать еще определенные нюансы.

Что касается того, почему не будем играть в родных Черновцах, то все очень просто. Согласно регламенту проведения Кубка Украины, есть определенные требования к категории стадиона, начиная с матчей 1/4 финала – арена должна иметь категорию не ниже третьей или быть в списке стадионов, имеющих право принимать матчи УПЛ. Стадион "Буковина" не таков", – сказал Наболотный.

Напомним, матч пройдет 23 апреля.

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Источник:
УФ
Опубликовал: Валентина Чорноштан
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