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Игрок Буковины: Бояться Динамо точно не нужно. Дай Бог, еще и в финал пройдем!
Оптимистический настрой
Фото - Буковина
Полузащитник "Буковины" Юрий Глущук поделился ожиданиями от матча с "Динамо" в полуфинале Кубка Украины.
"Ради таких матчей мы живем и играем! Уверен, что и болельщики с нетерпением ожидают матча с такими соперниками как "Динамо". Бояться соперника точно не надо, потому что если будем бояться и переживать, то ничего хорошего из этого не будет (улыбается). Надо выходить на поле и показывать свою игру. Дай Бог, еще и в финал пройдем!”
"Когда я еще играл за молодежные команды "Шахтера", тогда такие противостояния были принципиальными. Можно было проиграть кому угодно, но не "Динамо"! У меня много друзей из Киева, которые, конечно, болеют за "Динамо". Но теперь они будут болеть за "Буковину", это 100%", – заверил Глущук.
Полуфинал пройдет 23 апреля.
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