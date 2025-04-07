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Федорчук описал ситуацию, при которой Буковина выйдет в финал
Шансы призрачные
Олег Федорчук считает, что помочь "Буковине" в полуфинале может экспериментальный состав "Динамо".
"Буковина" – проект, который развивается стремительно, но хаотично. Да и по составу не все хорошо, много возрастных игроков. И наставник – фактически новичок в тренерском деле. Они уже в этом сезоне попытались кавалерийским наскоком получить необходимый результат в Первой лиге, не получилось.
Что касается шансов на попадание в финал, то это как в бородатом советском анекдоте, когда приходит в букинистический магазин мужчина и спрашивает, а где найти книгу "Спартак – чемпион?" На что ему отвечают – раздел фантастики на другом этаже".
"Единственный шанс выйти в финал - это если Шовковский совсем уж экспериментальный состав выпустит, а вратарь черновицкого клуба будет тянуть все мячи. Даже по игре с "Викторией" "Буковина" выглядела сырой, оба гола после угловых, с игры они практически ничего не создали.
Скорее всего, киевляне бросят в бой экспериментальный состав, как несколько дней назад с "Рухом". Убежден, что в "Динамо" не забыли, что их ближайший преследователь не "Шахтер", а "Александрия", которая еще не потеряла шансы на "золото" чемпионата”.
"В конце концов, то, что "Динамо" будет играть с "Буковиной" резервным составом, не должно вводить в заблуждение. Как для внутренней арены у киевлян длинная скамейка запасных, неплохие исполнители и можно экспериментировать. Тем более, что визави только мечтает об элитном дивизионе", – отметил Федорчук.
Матчи ½ финала пройдут 23 апреля.
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