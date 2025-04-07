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Журналист подробно объяснил, почему Буковина не сможет принять Динамо в Черновцах
Все нюансы стадиона
Фото: ФК Буковина
Украинский журналист Владимир Зверов подробно рассказал, почему полуфинальный матч Кубка Украины "Буковина" - "Динамо" не может пройти в Черновцах.
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"Чтобы провести полуфинал в Черновцах, там, по сути, уже нужно делать капитальный ремонт стадиона. Во-первых - освещение. Есть определенная норма: 1400 люкс. Для этого нужно построить новую систему освещения, чтобы можно было играть не только днем, но и в вечернее время. Это одно из условий, которое крайне сложно выполнить за такой короткий срок.
Нужно также переделать вышки для телетрансляций, чтобы камеры были на правильной высоте и предусмотреть подключение VAR. Должно быть 30 мест для прессы, из которых 15 - оборудованы столами и розетками. Кроме того, необходим косметический ремонт стадиона: где-то подлатать сиденья, установить электронные турникеты и тому подобное. Все это реализовать - чрезвычайно сложно.
Знаете, сердце хотело, чтобы полуфинал был в Черновцах, потому что это классное шоу. И я уверен, что киевское "Динамо" было готово играть в Черновцах или в любом другом месте, там где бы сказали им играть. Это не проблема, но есть вопрос регламента и действительно вопрос того, что картинка такого матча должна соответствовать статусу такого матча.
Поэтому матч перенесут во Львов - на стадион Украина. Вот такая история. И вот такой нюанс: раздевалки команд нужно дооборудовать мойкой для футбольной обуви. Таких пунктов на самом деле много. Я вам перечислил семь-восемь, а всего их было около двух десятков - чтобы стадион действительно отвечал требованиям третьей категории", - сказал Зверов.
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