  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Кубок Украины
  4. Журналист подробно объяснил, почему Буковина не сможет принять Динамо в Черновцах
В тренде
Кубок Украины
Кубок Украины

Кубок Украины - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Журналист подробно объяснил, почему Буковина не сможет принять Динамо в Черновцах

Кубок Украины

Все нюансы стадиона

Журналист подробно объяснил, почему Буковина не сможет принять Динамо в Черновцах

Фото: ФК Буковина

Новина українською

Украинский журналист Владимир Зверов подробно рассказал, почему полуфинальный матч Кубка Украины "Буковина" - "Динамо" не может пройти в Черновцах.

  • Больше новостей из мира футбола читайте в режиме Live в Telegram UA-Football

"Чтобы провести полуфинал в Черновцах, там, по сути, уже нужно делать капитальный ремонт стадиона. Во-первых - освещение. Есть определенная норма: 1400 люкс. Для этого нужно построить новую систему освещения, чтобы можно было играть не только днем, но и в вечернее время. Это одно из условий, которое крайне сложно выполнить за такой короткий срок.

Нужно также переделать вышки для телетрансляций, чтобы камеры были на правильной высоте и предусмотреть подключение VAR. Должно быть 30 мест для прессы, из которых 15 - оборудованы столами и розетками. Кроме того, необходим косметический ремонт стадиона: где-то подлатать сиденья, установить электронные турникеты и тому подобное. Все это реализовать - чрезвычайно сложно.

Знаете, сердце хотело, чтобы полуфинал был в Черновцах, потому что это классное шоу. И я уверен, что киевское "Динамо" было готово играть в Черновцах или в любом другом месте, там где бы сказали им играть. Это не проблема, но есть вопрос регламента и действительно вопрос того, что картинка такого матча должна соответствовать статусу такого матча.

Поэтому матч перенесут во Львов - на стадион Украина. Вот такая история. И вот такой нюанс: раздевалки команд нужно дооборудовать мойкой для футбольной обуви. Таких пунктов на самом деле много. Я вам перечислил семь-восемь, а всего их было около двух десятков - чтобы стадион действительно отвечал требованиям третьей категории", - сказал Зверов.

По теме
yellow-arrow
Федорчук описал ситуацию, при которой Буковина выйдет в финал
yellow-arrow
Игрок Буковины: Бояться Динамо точно не нужно. Дай Бог, еще и в финал пройдем!
yellow-arrow
Наконец-то определились. Директор Буковины назвал стадион, на котором пройдет 1/2 финала Кубка Украины против Динамо
Буковина (Черновцы) Владимир Зверов Динамо (Киев)
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
ПРОФУТБОЛ Digital
Опубликовал: Алина Ерофеева
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Sokol AmpFootball
07.04.2025 в 13:10
і тут новини про новий формат кубку з "домашніми матчами на полях команд з нижчих ліг". Елементарно столами з розетками не можуть забезпечити.
Ответить
1
1
Вернуться к новостям
Комментарии 1
Sokol AmpFootball
07.04.2025 в 13:10
і тут новини про новий формат кубку з "домашніми матчами на полях команд з нижчих ліг". Елементарно столами з розетками не можуть забезпечити.
Ответить
1
1

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
225 000
На сайт
2
100 000
На сайт
3
5 000
На сайт
4
150 000
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости