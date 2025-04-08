  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Кубок Украины
  4. Тренер Буковины - о матче с Динамо: Обидно, что праздник не состоится в Черновцах
В тренде
Кубок Украины
Кубок Украины

Кубок Украины - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Тренер Буковины - о матче с Динамо: Обидно, что праздник не состоится в Черновцах

Кубок Украины

Поединок, скорее всего, перенесут во Львов

Тренер Буковины - о матче с Динамо: Обидно, что праздник не состоится в Черновцах

Фото: ФК Буковина

Новина українською

Спортивный директор и и.о. главного тренера "Буковины" Григорий Чурилов поделился мыслями о предстоящем полуфинальном матче Кубка Украины с "Динамо".

  • Больше новостей из мира футбола читайте в режиме Live в Telegram UA-Football

- Вероятнее всего "Буковина" проведет полуфинальный матч Кубка Украины с "Динамо" во Львове, а не в Черновцах. Как команда реагирует на такие новости и как восприняла тот факт, что придется сыграть именно с "Динамо"?

- Конечно, "Динамо" - это флагман украинского футбола, клуб с огромными традициями. Большое счастье, что сейчас у нас есть такая возможность проверить себя на фоне такого клуба. Принять участие в полуфинале - это уже праздник! Однако очень жаль, что этот праздник не состоится в Черновцах.

На мой взгляд, наш край этого заслуживает! Сейчас люди в комментариях пишут, что почему-то "Ливерпуль" играет в гостях у команды пятого дивизиона, а "Бавария" - у представителя Региональной лиги. К сожалению, у нас думают по-другому, но я не буду это комментировать, - сказал Чурилов.

Базовая дата проведения поединка – 23 апреля.

Читайте такжеЖурналист подробно объяснил, почему Буковина не сможет принять Динамо в Черновцах
По теме
yellow-arrow
Журналист подробно объяснил, почему Буковина не сможет принять Динамо в Черновцах
yellow-arrow
Федорчук описал ситуацию, при которой Буковина выйдет в финал
yellow-arrow
Игрок Буковины: Бояться Динамо точно не нужно. Дай Бог, еще и в финал пройдем!
Буковина (Черновцы) Динамо (Киев) Григорий Чурилов
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
ФК Буковина
Опубликовал: Алина Ерофеева
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
225 000
На сайт
2
100 000
На сайт
3
5 000
На сайт
4
150 000
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости