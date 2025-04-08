Тренер Буковины - о матче с Динамо: Обидно, что праздник не состоится в Черновцах

Спортивный директор и и.о. главного тренера "Буковины" Григорий Чурилов поделился мыслями о предстоящем полуфинальном матче Кубка Украины с "Динамо".

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- Вероятнее всего "Буковина" проведет полуфинальный матч Кубка Украины с "Динамо" во Львове, а не в Черновцах. Как команда реагирует на такие новости и как восприняла тот факт, что придется сыграть именно с "Динамо"?

- Конечно, "Динамо" - это флагман украинского футбола, клуб с огромными традициями. Большое счастье, что сейчас у нас есть такая возможность проверить себя на фоне такого клуба. Принять участие в полуфинале - это уже праздник! Однако очень жаль, что этот праздник не состоится в Черновцах.

На мой взгляд, наш край этого заслуживает! Сейчас люди в комментариях пишут, что почему-то "Ливерпуль" играет в гостях у команды пятого дивизиона, а "Бавария" - у представителя Региональной лиги. К сожалению, у нас думают по-другому, но я не буду это комментировать, - сказал Чурилов.

Базовая дата проведения поединка – 23 апреля.