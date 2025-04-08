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УАФ утвердила расписание матчей 1/2 финала Кубка Украины

Кубок Украины

Время и место проведения полуфинальных матчей

УАФ утвердила расписание матчей 1/2 финала Кубка Украины

Фото: ФК УАФ/Автор - невідомий

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Дирекция по проведению Кубка Украины утвердила расписание матчей 1/2 финала турнира сезона-2024/2025.

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Кубок Украины-2024/2025. 1/2 финала

23.04.2025

"Буковина" (Черновцы) - "Динамо" (Киев). Львов. Стадион "Украина" (предварительно, место проведения будет подтверждено позже). 16:00.

"Полесье" (Житомир) - "Шахтер" (Донецк). Житомир. Центральный стадион. 18:00.

Напомним, решающий поединок за почетный трофей запланирован на 14 мая в Житомире на "Центральном стадионе". О времени начала игры будет сообщено дополнительно.

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Источник:
УАФ
Опубликовал: Алина Ерофеева
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