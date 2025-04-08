Кубок Украины - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
УАФ утвердила расписание матчей 1/2 финала Кубка Украины
Время и место проведения полуфинальных матчей
Фото: ФК УАФ/Автор - невідомий
Дирекция по проведению Кубка Украины утвердила расписание матчей 1/2 финала турнира сезона-2024/2025.
- Больше новостей из мира футбола читайте в режиме Live в Telegram UA-Football
Кубок Украины-2024/2025. 1/2 финала
23.04.2025
"Буковина" (Черновцы) - "Динамо" (Киев). Львов. Стадион "Украина" (предварительно, место проведения будет подтверждено позже). 16:00.
"Полесье" (Житомир) - "Шахтер" (Донецк). Житомир. Центральный стадион. 18:00.
Напомним, решающий поединок за почетный трофей запланирован на 14 мая в Житомире на "Центральном стадионе". О времени начала игры будет сообщено дополнительно.
Популярное сейчас
- Источник раскрыл зарплату Ракицкого в Черноморце
- Ротань получил неожиданный вариант с трудоустройством в украинском клубе
- "Почему это повторяется уже неоднократно?": Лупашко возмущен решениями арбитра
- Наконец-то определились. Директор Буковины назвал стадион, на котором пройдет 1/2 финала Кубка Украины против Динамо
- Дарья Билодид – на обложке модного журнала FOSTYLEN
- Самая красивая биатлонистка планеты отмечает 35-й день рождения