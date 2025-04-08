Хавбек Динамо рассказал, что Шовковский точно не даст сделать команде в матче с Буковиной

Полузащитник " Динамо " Александр Пихаленок поделился ожиданиями от матча против "Буковины" в Кубке Украины.

– Конечно, мы знаем наш календарь. Он очень непростой, но думаю, что мы готовы к нему. После того, как мы ездили на еврокубковые матчи, вообще нет вопросов по гостевым встречам в Украине. Я думаю, что все будет хорошо. Надо уверенно настроиться на каждую игру, чтобы с хорошим настроением подходить к следующей.

– Вас вновь ждет вояж во Львов, где сначала полуфинал Кубка Украины с "Буковиной", а затем – игра с "Шахтером" в чемпионате Украины. Так же, как было недавно два подряд матча с "Рухом". Можно сказать, что будет две победы?

– Надеемся, что да. Другого настроения у нас просто не может быть.

– Вариант с недооценкой "Буковины" возможен?

– О, нет. Александр Владимирович Шовковский точно не даст нам этого сделать. Он перед каждым матчем нас очень серьезно настраивает, поэтому никакой расслабленности точно не будет.