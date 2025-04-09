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Кампуш: Александрия смогла конкурировать с Шахтером на равных - это показывает наш прогресс
Защитник "горожан" рассказал о кубковом поединке
Фото: ФК Олександрія
Защитник "Александрии" Мигель Кампуш проанализировал результат матча четвертьфинала Кубка Украины с "Шахтером" (0:1).
– Это был очень напряжённый матч. Очевидно, мы разочарованы итоговым результатом, потому что искренне верили, что сможем пройти дальше. Мы отдали всё на поле, сражались до конца, и я думаю, что это было видно всем, кто смотрел поединок. Да, есть разочарование, но есть и гордость за то, как мы боролись против такого сильного соперника.
– Как считаешь, если бы была серия пенальти, какие шансы были бы у "Александрии" выиграть у "Шахтера"?
– Я думаю, у нас был бы хороший шанс. Наша команда психологически сильная и очень сплочённая. Мы регулярно тренируем пенальти и очень уверены в наших вратарях. В серии пенальти может произойти все что угодно — и с нашим духом мы определённо могли бы победить.
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– На фоне кубковой игры с "Шахтером" что можешь сказать о форме и уровне игры "Александрии"? Готова команда бороться за золото? Кажется, с "Шахтером" была примерно равная игра.
– Мы играли на равных с "Шахтером", и это о многом говорит. Наша команда уверена в себе, у неё чёткая идентичность, и если мы сохраним этот уровень, то точно сможем бороться за высокие места.
– Насколько сложно играть 120 минут с таким сильным соперником, как "Шахтер"?
– Это очень тяжело, как физически, так и психологически. У "Шахтера" много качеств, они хорошо перемещают мяч и заставляют тебя быть сфокусированным каждую секунду. Но именно такие матчи показывают, кто мы есть и как сильно мы хотим победить. Мы отдали всё до финального свистка.
– С "Шахтером" сейчас сложнее играть, чем в 2024 году? Дончане стали сильнее после трансферов новых бразильцев?
– Да, вы видите, что они стали лучше. Новые бразильские игроки добавили ещё больше технического мастерства и креативности в их атаку. Но я также верю, что мы сильно выросли как команда. Тот факт, что мы смогли конкурировать с ними на равных, показывает наш прогресс, - сказал Кампуш.
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