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В Буковине рассказали, почему полуфинальный матч с Динамо состоится во Львове

Кубок Украины

Поединок пройдет на стадионе "Украина"

В Буковине рассказали, почему полуфинальный матч с Динамо состоится во Львове

Фото: ФК Буковина

Новина українською

Матч 1/2 финала Кубка Украины "Буковина" - "Динамо" состоится не в Черновцах - команды сыграют 23 апреля во Львове на стадионе "Украина" (16:00), сообщает официальный сайт "желто-черных".

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Директор черновицкого клуба Игорь Наболотный рассказал, что невозможно быстро исправить недостатки стадиона в Черновцах.

"Согласно Регламенту Кубка Украины матчи, начиная с четвертьфинальной стадии турнира, должны проводиться на стадионах, которые соответствуют нормам категорийности стадионов 3-й и 4-й категории или быть в списке стадионов, которые имеют право принимать поединки УПЛ. Комитет по вопросам стадионов и безопасности проведения соревнований УАФ позволил нам провести четвертьфинальный кубковый матч против сумской "Виктории" в Черновцах, поскольку футбольным клубом "Буковина" были проведены необходимые работы на стадионе и устранены все недостатки и замечания в отведенный для этого срок.

Также одним из факторов было то, что обе команды - представители Первой лиги. Но наш стадион все еще не подходит под все необходимые критерии для проведения матча 1/2 финала Кубка Украины. Есть целый перечень требований, которым не соответствует стадион "Буковина" для того, чтобы принимать полуфинальный поединок кубкового турнира. К сожалению, оперативно исправить все недостатки у нас физически нет возможности, поэтому с "Динамо" сыграем во Львове на стадионе "Украина".

Обидно, что этот исторический матч состоится не в Черновцах, ведь для нашего города, для наших болельщиков - это по-настоящему эпохальное событие. Мы бы очень хотели сыграть против "Динамо" на стадионе "Буковина" при поддержке родных болельщиков, однако будем принимать киевлян во Львове", - сказал Наболотный в комментарии клубной пресс-службе.

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Источник:
ФК Буковина
Опубликовал: Алина Ерофеева
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