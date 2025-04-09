Кубок Украины - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Буковина хотела провести матч с Динамо в Тернополе - Источник
Полуфинальный матч Кубка Украины сыграют во Львове
instagram.com/fc.bukovyna
"Буковина" планировала провести матч 1/2 финала Кубка Украины с "Динамо" в Тернополе. Об этом утверждает журналист Игорь Бурбас.
Согласно данным источника, руководство киевского клуба уговорило представителей "желто-черных" провести поединок именно во Львове.
- Больше новостей из мира футбола читайте в режиме Live в Telegram UA-Football
Интересно, что после полуфинального матча Кубка Украины киевляне сыграют против "Шахтера" в УПЛ (27 апреля - прим.), который пройдет тоже во Львове.
Напомним, домашний стадион "Буковины" в Черновцах не отвечает требованиям регламента турнира, и поэтому команда не сможет на нем принять "Динамо". Поединок между командами пройдет 23 апреля во Львове на стадионе "Украина".
Популярное сейчас
- Почему Челси должен выиграть Лигу конференций. Это может стать спасательным жилетом для Шахтера
- Сенсации в Лиге чемпионов, травма Ризныка, новый клуб для Де Брюйне, интерес к Марченко из Франции. Главные новости за 8 апреля
- Гости впереди перед ответным поединком. Бавария - Интер 1:2. Видео голов и обзор матча
- Все для комфорта Динамо: Буковина определилась с городом для проведения матча ½ финала
- Дарья Билодид – на обложке модного журнала FOSTYLEN
- Бекхэму — 50: грандиозная вечеринка в Майами в кругу семьи и звезд мирового спорта