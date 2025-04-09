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Буковина хотела провести матч с Динамо в Тернополе - Источник

Кубок Украины

Полуфинальный матч Кубка Украины сыграют во Львове

Буковина хотела провести матч с Динамо в Тернополе - Источник

instagram.com/fc.bukovyna

Новина українською

"Буковина" планировала провести матч 1/2 финала Кубка Украины с "Динамо" в Тернополе. Об этом утверждает журналист Игорь Бурбас.

Согласно данным источника, руководство киевского клуба уговорило представителей "желто-черных" провести поединок именно во Львове.

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Интересно, что после полуфинального матча Кубка Украины киевляне сыграют против "Шахтера" в УПЛ (27 апреля - прим.), который пройдет тоже во Львове.

Напомним, домашний стадион "Буковины" в Черновцах не отвечает требованиям регламента турнира, и поэтому команда не сможет на нем принять "Динамо". Поединок между командами пройдет 23 апреля во Львове на стадионе "Украина".

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Источник:
BurBuzz
Опубликовал: Алина Ерофеева
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