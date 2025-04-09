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Чуйченко: В финале Кубка поединке будет украинское классико, хотя Полесье и потреплет нервы Шахтеру

Кубок Украины

Полуфиналы уже скоро

Чуйченко: В финале Кубка поединке будет украинское классико, хотя Полесье и потреплет нервы Шахтеру

Фото: пресс-служба УАФ

Новина українською

Экс-форвард "Ворсклы", "Александрии" ("Полиграфтехники") и "Металлиста" Сергей Чуйченко в дал прогнозы на предстоящие полуфиналам Кубка Украины.

– Сергей Александрович, в полуфиналах Кубка Украины состоятся матчи "Буковина" – "Динамо" и "Полесье" – "Шахтер". Есть большая вероятность, что украинское классико будет в финале?

– По идее да. Я скажу, что киевляне, безусловно, обязаны проходить "Буковину". Черновицкая команда "Динамо" по зубам.

А "Полесье" поборется с "Шахтером" и нервы "горнякам" потреплет однозначно. Нельзя отбросить "Полесье" из списка возможных финалистов Кубка Украины. Почему? У житомирской команды есть неплохие, квалифицированные футболисты. Если они дадут бой и дисциплинированно сыграют в обороне, то, я считаю, что тяжело будет "Шахтеру".

Но в целом предварительно можно сказать, что, если дончане успешно проведут эту встречу с "Полесьем", то в финале будут играть "Динамо" с "Шахтером". Естественно, и предполагается, что в финальном поединке будет классико.

– То есть "Буковину" "Динамо" должно проходить? Но все же всякое может быть, так как это Кубок?

– Я думаю, "Динамо" однозначно должно проходить, потому что квалификация футболистов киевской команды явно лучше. "Буковина" и так много достигла, дойдя до полуфинала. Для клуба из Черновцов это уже как финал.

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Источник:
sport.ua
Опубликовал: Михаил Черныш
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