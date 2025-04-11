Эксперт прогнозирует Классическое в финале Кубка Украины, но не исключает сюрпризов

Украинский тренер и эксперт Александр Грицай обсудил перспективы команд в полуфиналах Кубка Украины.

- Александр, что думаете по поводу полуфиналов Кубка Украины "Буковина" - "Динамо" и "Полесье" - "Шахтер"? Классико ожидать в финале?

- По моему субъективному мнению, в финальном матче стоит ожидать классико. Но с учетом того, что "Шахтер" не может выиграть у "Полесья" в четырех поединках подряд, то, возможно, какой-то сюрприз и будет.

- Стоит ждать, что "Полесье" и даже "Буковина" в финал могут пройти?

- По моему мнению, "Динамо" все-таки пройдет черновицкую команду. А в противостоянии "Полесье" - "Шахтер" на данный момент все-таки я бы поставил на "горняков", но нужно учитывать вот этот момент, что у дончан до этого в четырех поединках кряду не получалось выиграть у команды из Житомира. Потому возможен сюрприз в этом матче, - считает Грицай.

Напомним, оба полуфинала Кубка Украины состоятся 23 апреля.