Кубок Украины - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Эксперт прогнозирует Классическое в финале Кубка Украины, но не исключает сюрпризов
Матч пройдут 23 апреля
Фото: ФК УАФ/Автор - невідомий
Украинский тренер и эксперт Александр Грицай обсудил перспективы команд в полуфиналах Кубка Украины.
- Александр, что думаете по поводу полуфиналов Кубка Украины "Буковина" - "Динамо" и "Полесье" - "Шахтер"? Классико ожидать в финале?
- По моему субъективному мнению, в финальном матче стоит ожидать классико. Но с учетом того, что "Шахтер" не может выиграть у "Полесья" в четырех поединках подряд, то, возможно, какой-то сюрприз и будет.
- Стоит ждать, что "Полесье" и даже "Буковина" в финал могут пройти?
- По моему мнению, "Динамо" все-таки пройдет черновицкую команду. А в противостоянии "Полесье" - "Шахтер" на данный момент все-таки я бы поставил на "горняков", но нужно учитывать вот этот момент, что у дончан до этого в четырех поединках кряду не получалось выиграть у команды из Житомира. Потому возможен сюрприз в этом матче, - считает Грицай.
Напомним, оба полуфинала Кубка Украины состоятся 23 апреля.
- Больше новостей из мира футбола читайте в режиме Live в Telegram UA-Football
Популярное сейчас
- Победа Челси, ничьи Манчестер Юнайтед и Тоттенхэма, признание для Довбика в Серии А. Главные новости за 10 апреля
- Барселона, ПСЖ, Бавария. Эксперт оценил шансы команд в 1/4 финала Лиги чемпионов
- Скандальный легионер Динамо продолжает тренироваться с юношеской командой. ФОТО
- Хавбек Динамо рассказал, что Шовковский точно не даст сделать команде в матче с Буковиной
- Дарья Билодид – на обложке модного журнала FOSTYLEN
- Очень жарко: Девушка полузащитника Карпат покорила поклонников сексуальной фотосессией