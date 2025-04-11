Инициатива Буткевича. Полесье покажет кубковый матч с Шахтером бесплатно

Директор по маркетингу, медиа и спонсорству "Полесья" Александр Денисов раскрыл детали подготовки клуба к полуфиналу Кубка Украины.

- Поскольку "Полесье" принимает "Шахтер" в Житомире в полуфинале Кубка Украины, то именно нам принадлежат телевизионные права на эту игру. И это прекрасная возможность сделать приятный сюрприз для всех украинских болельщиков. Президент клуба Геннадий Буткевич инициировал решение, что "Полесье" за свой счет изготовит высококачественную телевизионную трансляцию и обеспечит студию с обсуждением игры до, в перерыве и после матча. Эту трансляцию можно будет посмотреть в свободном доступе на YouTube-канале "Полесья". Клуб, обладая всемирными правами, сделает возможным просмотр матча всем болельщикам из любой точки мира. Другими словами "Полесье", а именно президент, хочет сделать подарок всем болельщикам в Украине и во всем мире.

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- Сколько болельщиков ожидаете увидеть в полуфинальном матче?

- В Житомире большой ажиотаж вокруг этого матча. Мы предполагали очень высокий спрос со стороны болельщиков на эту игру, поэтому заранее открыли продажу билетов. И были правы, потому что билеты продаются очень быстро. Я считаю, что вся квота будет реализована уже до конца этой недели.

- "Полесье" весь доход от матча передаст на благотворительность, можете об этом рассказать подробнее?

- Высокий спрос на билеты очень важен именно в контексте благотворительности. Все вырученные средства с матча "Полесье" - "Шахтер" наш клуб передаст в фонд "Трибуна Героев", который занимается семьями погибших на войне футбольных фанатов со всей Украины. То есть фактически посещая эту игру, каждый болельщик делает очень важное дело и помогает семьям Героев Украины, - сказал Денисов.

Напомним, что полуфинал Кубка Украины "Полесье" - "Шахтер" состоится 23 апреля в 18:00.