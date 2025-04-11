Воробей - о полуфиналах Кубка: По матчу Полесье – Шахтер вообще непонятно

Экс-форвард "Шахтера" Андрей Воробей дал свой прогноз на предстоящие полуфиналам Кубка Украины .

"Трудно сказать. Нынешний сезон УПЛ показывает, что можно потерять очки где угодно. Так как полуфиналы будут из одного матча, то предсказать результат будет трудно. Конечно, по моему мнению, в финале будут фавориты. Но это Кубок и сюрпризы возможны везде.

А по матчу "Полесье" – "Шахтер" вообще непонятно, потому что житомирская команда еще не проигрывала дончанам. К тому же поединок будет в Житомире. Конечно, фаворитом является "Шахтер", но все видят статистику игр между этими командами. Поэтому эта пара непредсказуемая.

Что касается матча "Буковина" – "Динамо", то явным фаворитом является киевская команда. Но полуфинал будет из одного поединка. К тому же для киевлян будет выездной матч. Поэтому и в этой встрече могут быть сюрпризы. В четвертьфинале "Динамо" не без труда прошло "Рух". Хотя, по моему мнению, львовская команда в той кубковой игре была сильнее "Динамо". Да, можно сказать, что у киевлян второй состав играл, но тем не менее. "Рух" очень много моментов создал и даже был ближе к победе, чем "Динамо". Поэтому в паре "Буковина" – "Динамо" тоже еще не все понятно.

Эти два полуфинала Кубка трудно предсказать. Это футбол. И фавориты вылетают. Но, по моему мнению, и хотелось бы так, чтоб финал был "Динамо" – "Шахтер". Да, классико", - сказал Воробей.

Напомним, что оба полуфинальных кубковых матча состоятся 23 апреля.