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Воробей - о полуфиналах Кубка: По матчу Полесье – Шахтер вообще непонятно
Полуфиналы Кубка уже скоро
Фото: UA-Футбол/ Автор - Аліна Єрофеєва
Экс-форвард "Шахтера" Андрей Воробей дал свой прогноз на предстоящие полуфиналам
"Трудно сказать. Нынешний сезон УПЛ показывает, что можно потерять очки где угодно. Так как полуфиналы будут из одного матча, то предсказать результат будет трудно. Конечно, по моему мнению, в финале будут фавориты. Но это Кубок и сюрпризы возможны везде.
А по матчу "Полесье" – "Шахтер" вообще непонятно, потому что житомирская команда еще не проигрывала дончанам. К тому же поединок будет в Житомире. Конечно, фаворитом является "Шахтер", но все видят статистику игр между этими командами. Поэтому эта пара непредсказуемая.
Что касается матча "Буковина" – "Динамо", то явным фаворитом является киевская команда. Но полуфинал будет из одного поединка. К тому же для киевлян будет выездной матч. Поэтому и в этой встрече могут быть сюрпризы. В четвертьфинале "Динамо" не без труда прошло "Рух". Хотя, по моему мнению, львовская команда в той кубковой игре была сильнее "Динамо". Да, можно сказать, что у киевлян второй состав играл, но тем не менее. "Рух" очень много моментов создал и даже был ближе к победе, чем "Динамо". Поэтому в паре "Буковина" – "Динамо" тоже еще не все понятно.
Эти два полуфинала Кубка трудно предсказать. Это футбол. И фавориты вылетают. Но, по моему мнению, и хотелось бы так, чтоб финал был "Динамо" – "Шахтер". Да, классико", - сказал Воробей.
Напомним, что оба полуфинальных кубковых матча состоятся 23 апреля.
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