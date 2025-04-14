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Буковина начала продажу билетов на кубковый матч с Динамо. Какова стоимость?
Количество мест ограничено из соображений безопасности
Фото: ФК Буковина
"Буковина" объявила о старте продажи билетов на матч 1/2 финала Кубка Украины против "Динамо". Поединок состоится в среду, 23 апреля во Львове на стадионе "Украина".
Стоимость билетов от 200 до 400 в зависимости от выбранного сектора. Количество мест ограничено из соображений безопасности. Тикеты можно приобрести на сайте TicketsBox, или в кассах (при наличии) на территории стадиона "Буковина" и на стадионе "Украина".
График работы касс:
- в понедельник (21 апреля) и вторник (22 апреля) - с 10:00 до 17:00 на стадионе "Буковина";
- в среду, 23 апреля на стадионе "Украина" - с 9:00 до начала второго тайма.
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Для всех военнослужащих вход на матч свободный. Скидка 50% действует для льготной категории при наличии удостоверения (пенсионеры, студенты, люди с инвалидностью).
В случае приобретения билетов онлайн действуют промокоды: - для льготных - 50OFF, для военнослужащих - ZSU.
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