Почему Полесье способно пройти Шахтер в Кубке Украины и изменить свою судьбу

Футбольный клуб "Полесье" из Житомира стоит на пороге одного из самых значимых моментов в своей истории. Команда, которая еще недавно считалась новичком в украинской Премьер-лиге, теперь готовится к полуфинальному поединку Кубка Украины против гранда украинского футбола — донецкого "Шахтера". Удивительно, но факт – всего между командами было четыре встречи и "Полесье" ни разу не проиграло. Больше того, "горняки" даже забить не могут в очных противостояниях. Исходя из этого болельщики уже вовсю кричат о легчайшем выходе в финал Кубка Украины, но все ли так однозначно?

Под руководством молодого и амбициозного тренера Имада Ашура, команда демонстрирует зрелую и организованную игру, способную противостоять даже самым сильным соперникам. Несмотря на критику и давление, Ашур продолжает строить команду, которая уже сейчас способна на многое. Победа в Кубке Украины не только откроет "Полесью" путь в еврокубки, но и станет мощным импульсом для развития клуба, привлечения инвестиций и укрепления позиций в турнирной таблице УПЛ.

Противостояние с "Шахтером": статистика и анализ

В последние два сезона "Полесье" и "Шахтер" встречались четыре раза, и во всех этих матчах житомиряне не только избежали поражений, но и сохранили свои ворота в неприкосновенности.

Первая встреча между соперниками состоялась осенью 2023 года и тогда "горняки" ничего не смогли сделать. Гости попросту засушили игру, хоть сами и ни одного раза не ударили в створ ворот, но и "Шахтеру" не дали забить. Следующая игра уже была в Житомире и "Полесье" снова отдал мяч, меньше бил, реже проводил опасные атаки, но это им не помешало выжать максимум из 2 ударов. Тогда хозяева "разобрали" "горняков" со счетом 2:0.



И вот случилась первая игра Ашура в роли главного тренера "Полесья" против донецкого клуба. Потому как до этого две победы забирали разные "коучи", а это означает, что именно футболистам комфортно играть против "Шахтера" и абсолютно неважно, кто стоит у руля. Сложный выезд в Киев, и снова история повторяется. Пушич сделал ставку на владение, постоянный прессинг, давление у штрафной соперника, но снова это не сработало. "Полесье" забирает важнейшие 3 очка на выезде против удобного оппонента.

Последняя встреча между командами была зафиксирована в декабре 2024 года и тогда "Полесье" принимало "Шахтер" в Житомире. Моральный дух был на высочайшем уровне, потому как серия без поражений длилась уже 3 игры и домашние трибуны придавали еще большей уверенности. Эта встреча кардинально отличалась от предыдущих, так как "горняки" ни разу не смогли ударить по воротам. Единственное, что получилось у Пушича – это минимально "перевладеть" Ашура. Но все решилось на 1-й добавленной минуте, когда Михайличенко забил решающий и победный гол, после которого у "Шахтера" даже не было времени на ответку. Такие результаты свидетельствуют о том, что "Полесье" не боится именитых соперников и умеет находить ключи к их обороне. Команда демонстрирует дисциплинированную игру, умело использует свои шансы и показывает высокий уровень самоотдачи.

Имад Ашур: тренер под давлением и его философия

Имад Ашур, возглавивший "Полесье" в мае 2024 года, стал объектом пристального внимания и критики. Некоторые эксперты, такие как Виктор Леоненко, выражали сомнения в его профессионализме, называя его назначение ошибкой руководства клуба. Но это все не более, чем просто слова. Потому как результаты команды говорят сами за себя и Ашуру не стоит обращать внимание на выпады в его сторону. Имад ранее работал с молодежкой "Днепра-1" и принес в "Полесье" интенсивный и современный стиль игры. Главными приоритетами у тренера выступают дисциплина, физическая подготовка и тактическая гибкость. Как однажды отметил Ашур:

"Любой проект требует времени, будь то "Полесье" или "Манчестер Сити".

Игроки отмечают требовательность и профессионализм тренера. Эмиль Мустафаев как-то рассказал, что Ашур "никогда до конца нами недоволен и постоянно требует большего, что способствует прогрессу команды". Несмотря на отсутствие опыта работы со взрослыми командами, Имад уже добился значительных успехов, включая победы над "Шахтером" и признание лучшим тренером тура УПЛ . Его подход и философия приносят плоды, и команда продолжает развиваться под его руководством.

Кубок Украины как путь в еврокубки: стратегическое значение

Глядя на турнирную таблицу УПЛ очевидно, что для "Полесья" проще добраться до еврокубков через Кубок Украины. Ведь именно там на пути в полуфинале оказался удобный донецкий "Шахтер". Но помимо открытых дверей на пути в еврокубки житомирский клуб получает новые возможности. Участие в такого рода турнирах повышает привлекательность команды для инвесторов и спонсоров. А это все безусловно способствует росту популярности и расширению фанатской базы. Кроме того, это дает шанс привлечь более квалифицированных игроков и укрепить состав.

Для "Полесья" победа в Кубке станет не только спортивным достижением, но и стратегическим шагом к укреплению позиций на национальной и международной аренах. Это может стать началом новой эры в истории клуба, с новыми амбициями и целями. Этот трофей может стать катализатором для финансового роста и трансферной активности команды. Участие в еврокубках увеличивает доходы от телеправ, рекламных контрактов, а также продажи билетов. Как итог клуб может инвестировать больше денег в инфраструктуру и свою академию.

Но не стоит забывать о текущем составе и как на них скажется победа в Кубке Украины и выход на евроарену. Ведь помимо этого футболисты "Полесья" уже вызываются в сборную и приносят победы для национальной команды. Но успешное выступление поднимет ценность игроков житомирского клуба и добавит еще один источник дохода. Так как скауты регулярно просматривают молодых и амбициозных игроков, которые дебютируют в еврокубках. А это уже в свою очередь дает стимул академии клуба готовить новых талантов.

По информации украинских спортивных изданий, владельцы клуба уже давно ищут поводы для расширения инвестиций в команду. Трофей Кубка Украины и еврокубковая кампания могут стать именно тем щелчком, который запустит масштабную модернизацию всей клубной вертикали: от реконструкции базы до усиления скаутского отдела и PR-направления.

Система Имада Ашура: структура, а не хаос

Несмотря на критику, футбольная модель Имада Ашура приносит результат. Он выстраивает игру от обороны, но это не "автобус" в стиле андердогов. Это скорее прагматичная вариация прессинга, с акцентом на перекрытие зон и упреждающее движение. Если посмотреть детальный разбор тренера, то можно увидеть его предпочтения. Сразу в глаза бросается расстановка 4-3-3, но реалии сегодняшнего дня таковы, что данная схема хоть и популярна, но не всегда приносит необходимый результат. Стоит обратить внимание на игры против "Шахтера", потому как они являются показательными. Но правда не все 4 встречи были под руководством Ашура, а значит разберем последние 2.

Имад идеально "прочитал" Пушича и принял правильное решение в двух играх. Так как он использовал свою любимую формацию 4-3-3. И это притом, что сейчас Ашур смело варьирует расстановками от матча к матчу. Только за последнее время он прибегал в укреплению опорной зоны и выводил команду в 4-2-3-1 или же насыщал линию оборону в схеме 5-4-1. Но против "горняков" идеально работает атакующая формация, которая к слову использовалась и прошлыми тренерами. При этом всем Ашур активно использует короткие розыгрыше еще на своей половине поля, втягивая соперника в прессинг и оголяя пространство за линией полузащиты.

"Полесье — это не романтика, это математика. Ашур выстраивает модель, в которой даже против Шахтера ты не боишься потерять мяч. Ты знаешь, что вернешь его обратно", – отметил комментатор.

Психологическая устойчивость "Полесья" — один из ключей их успеха. Команда не ломается даже тогда, когда идет в статусе андердога. После каждого успешного матча игроки не позволяют себе эйфории, концентрируясь на следующем шаге. Имад Ашур подчеркнул в одном из интервью:

"Я не хочу, чтобы мои игроки играли ради похвалы. Мы работаем ради цели. А цель — финал. И трофей".

Такой подход создает внутри коллектива ментальность долгосрочной борьбы. Трофей Кубка Украины не рассматривается как случайность или подарок — это логичное завершение пути, который команда прокладывает уже несколько сезонов. Более того, сейчас, когда на тренера усиливается давление, именно такие установки позволяют ему сохранять доверие раздевалки. В команде не наблюдается распада или "утечки" информации, как это бывает в кризисных клубах. "Полесье" демонстрирует сплоченность — и это, пожалуй, главный признак зрелости проекта.

Момент истины — время брать свое

Матч против "Шахтера" в Кубке Украины станет не просто очередным эпизодом в истории "Полесья". Это — экзамен на взрослость, итог многомесячной работы, вызов всей футбольной системе Украины, в которой региональный клуб с амбициями бросает вызов гегемону. Команда уже доказала, что не боится больших имен. Но правда игра с "горняками" – это не финал и даже, если Ашур пройдет Пушича – ему предстоит еще одно испытание. Второй парой выступает "Буковина" и "Динамо", где по мнению многих болельщиков результат очевиден. Но с Шовковским у Ашура не вышло справиться в рамках УПЛ, где "Полесье" минимально уступило в Киеве со счетом 2:1. Но к слову, там команда играла в меньшинстве весь второй тайм и это не помешало им забить гол под конец матча.

Команда показала, что может быть дисциплинированной, организованной и психологически устойчивой. Имад Ашур, несмотря на давление, доказал, что является архитектором проекта, способного на большее. И если "Полесье" пройдет "Шахтер", это будет не сенсацией, а логическим завершением хода, который они начали несколько сезонов назад. Кто бы что не говорил, но шансы действительно высоки, несмотря на котировки букмекерских компаний. Футбол в Житомире переживает ренессанс. И теперь у команды есть шанс не просто войти в историю, но и переписать ее.