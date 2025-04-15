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КДК УАФ оштрафовал ряд клубов за поведение в четвертьфинале Кубка Украины
Что случилось?
Фото: ФК Олександрія
Контрольно-дисциплинарный комитет Украинской ассоциации футбола обязал "Александрию" уплатить 50 000 гривен за повторное осуществление скандирований нецензурного, оскорбительного характера в адрес главного арбитра матча 1/4 финала Кубка Украины против "Шахтера" (0:1).
Добавим, что поединок обслуживал Николай Балакин.
Кроме того, "Александрия" и "Шахтер" были оштрафованы на 20 000 гривен за неподобающее поведение команд. Пять и более представителей одной команды в одном матче получили санкции от арбитра.
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Аналогичное наказание ожидает по итогам четвертьфинального матча Кубка Украины "Верес" - "Полесье" (0:1). Оба клуба обязаны выплатить по 20 000 гривен, так как пятеро и более представителей каждой команды были наказаны арбитром за нарушение дисциплины.
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