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КДК УАФ оштрафовал ряд клубов за поведение в четвертьфинале Кубка Украины

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КДК УАФ оштрафовал ряд клубов за поведение в четвертьфинале Кубка Украины

Фото: ФК Олександрія

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Контрольно-дисциплинарный комитет Украинской ассоциации футбола обязал "Александрию" уплатить 50 000 гривен за повторное осуществление скандирований нецензурного, оскорбительного характера в адрес главного арбитра матча 1/4 финала Кубка Украины против "Шахтера" (0:1).

Добавим, что поединок обслуживал Николай Балакин.

Кроме того, "Александрия" и "Шахтер" были оштрафованы на 20 000 гривен за неподобающее поведение команд. Пять и более представителей одной команды в одном матче получили санкции от арбитра.

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Аналогичное наказание ожидает по итогам четвертьфинального матча Кубка Украины "Верес" - "Полесье" (0:1). Оба клуба обязаны выплатить по 20 000 гривен, так как пятеро и более представителей каждой команды были наказаны арбитром за нарушение дисциплины.

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Источник:
УАФ
Опубликовал: Алина Ерофеева
Комментарии
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Kondor (Веселе)
15.04.2025 в 13:00
Ото і все. на що спроможне КДК.
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Комментарии 1
Kondor (Веселе)
15.04.2025 в 13:00
Ото і все. на що спроможне КДК.
Ответить
0
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