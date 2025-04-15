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Буковина получила наказание от КДК УАФ
За нарушение в кубковом матче
Фото: ФК Буковина
Контрольно-дисциплинарный комитет Украинской ассоциации футбола сообщил о санкциях в отношении "Буковины" за четвертьфинальный матч Кубка Украины против "Виктории" (2:1), который состоялся 1 апреля.
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Черновицкий клуб обязан уплатить обязательный денежный взнос в размере 10 000 гривен и выполнить санкцию в виде проведения следующего матча без болельщиков условно, с испытательным сроком 1 год - за несоответствие требованиям Дополнительных мер безопасности для организации и проведения футбольных матчей в Украине в условиях военного положения, , а именно — превышение максимально допустимого количества зрителей на стадионе.
Также "Буковина" оштрафована на 150 000 гривен за использование болельщиками пиротехнических средств.
Ранее КДК УАФ принял решение по поводу матчей Кубка между "Шахтером" и "Александрией", а также между "Вересом" и "Полесьем".
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