Мглинец: В четвертьфинале Буковина играла дома, и закрыли глаза на все нарушения...

Бывший полузащитник и главный тренер "Буковины" Виктор Мглинец разочарован, что полуфинал Кубка Украины против "Динамо" состоится не в Черновцах, а во Львове.

"Организаторам соревнований стоит иногда поворачиваться лицом к футболу, а не действовать только буквой закона. Вот в четвертьфинале "Буковина" играла дома, и закрыли глаза на все нарушения. Требования к подогреву — это ерунда, учитывая, что матч состоится 23 апреля. Освещение? Можно же провести игру в дневную пору".

В качестве игрока Мглинец выступал за "Буковину" в течение 13 лет в разные периоды, а тренировал черновицкий клуб с 2015 по 2016 и с 2017 по 2018 годы.

Против "Динамо" "Буковина" сыграет 23 апреля.