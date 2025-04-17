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Мглинец: В четвертьфинале Буковина играла дома, и закрыли глаза на все нарушения...
Статус поединка вынуждает
Вікіпедія
Бывший полузащитник и главный тренер "Буковины" Виктор Мглинец разочарован, что полуфинал Кубка Украины против "Динамо" состоится не в Черновцах, а во Львове.
"Организаторам соревнований стоит иногда поворачиваться лицом к футболу, а не действовать только буквой закона. Вот в четвертьфинале "Буковина" играла дома, и закрыли глаза на все нарушения. Требования к подогреву — это ерунда, учитывая, что матч состоится 23 апреля. Освещение? Можно же провести игру в дневную пору".
В качестве игрока Мглинец выступал за "Буковину" в течение 13 лет в разные периоды, а тренировал черновицкий клуб с 2015 по 2016 и с 2017 по 2018 годы.
Против "Динамо" "Буковина" сыграет 23 апреля.
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