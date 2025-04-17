Донец: Буковина не обречена на поражение в матче с Динамо

Бывший футболист "Буковины" Андрей Донец выразил сожаление из-за того, что матч 1/4 финала Кубка Украины против "Динамо" состоится не в Черновцах.

"Это очень плохо. Черновицкие болельщики - мощные, они заслуживают того, чтобы увидеть "Динамо" в родном городе.

В футболе нет ничего невозможного, и "Буковина" не обречена на поражение в матче с "Динамо". Шансы победить существуют даже несмотря на то, что соперник значительно сильнее. Главное - хорошо настроиться и выбрать правильную тактику", - сказал Донец в комментарии для Expres.online.