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Донец: Буковина не обречена на поражение в матче с Динамо
Экс-игрок черновицкого клуба считает, что шанс на победу есть в любом матче
Фото: uafc.org.ua
Бывший футболист "Буковины" Андрей Донец выразил сожаление из-за того, что матч 1/4 финала Кубка Украины против "Динамо" состоится не в Черновцах.
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"Это очень плохо. Черновицкие болельщики - мощные, они заслуживают того, чтобы увидеть "Динамо" в родном городе.
В футболе нет ничего невозможного, и "Буковина" не обречена на поражение в матче с "Динамо". Шансы победить существуют даже несмотря на то, что соперник значительно сильнее. Главное - хорошо настроиться и выбрать правильную тактику", - сказал Донец в комментарии для Expres.online.
Матч "Буковина" - "Динамо" состоится 23 апреля во Львове на стадионе "Украина".
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