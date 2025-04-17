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Донец: Буковина не обречена на поражение в матче с Динамо

Кубок Украины

Экс-игрок черновицкого клуба считает, что шанс на победу есть в любом матче

Донец: Буковина не обречена на поражение в матче с Динамо

Фото: uafc.org.ua

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Бывший футболист "Буковины" Андрей Донец выразил сожаление из-за того, что матч 1/4 финала Кубка Украины против "Динамо" состоится не в Черновцах.

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"Это очень плохо. Черновицкие болельщики - мощные, они заслуживают того, чтобы увидеть "Динамо" в родном городе.

В футболе нет ничего невозможного, и "Буковина" не обречена на поражение в матче с "Динамо". Шансы победить существуют даже несмотря на то, что соперник значительно сильнее. Главное - хорошо настроиться и выбрать правильную тактику", - сказал Донец в комментарии для Expres.online.

Матч "Буковина" - "Динамо" состоится 23 апреля во Львове на стадионе "Украина".

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Андрей Донец Буковина (Черновцы) Динамо (Киев)
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Источник:
Expres.online
Опубликовал: Алина Ерофеева
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