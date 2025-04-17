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Участник полуфинала Кубка Украины проведет открытую тренировку
Для них это выдающееся событие
Фото: ФК Буковина
Участник полуфинала Кубка Украины проведет открытую тренировку.
"Буковина" накануне матча с "Динамо" проведет открытую тренировку. На нее пригласили всех желающих болельщиков "желто-черных".
"Открытая тренировка - это прекрасная возможность увидеть, как команда готовится к важнейшему полуфинальному противостоянию в Кубке Украины, понаблюдать за работой тренерского штаба и игроков, а также поддержать футболистов перед историческим кубковым матчем.
Представители СМИ смогут сделать репортаж и получить эксклюзивные комментарии после завершения тренировки, а болельщики - увидеть воочию подготовку любимой команды, пообщаться с игроками и сделать фото или взять автографы", - написал клуб.
Событие состоится 21 апреля в 11:00 на стадионе "Буковина".
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Напомним, что матч между "Буковиной" и "Динамо" состоится 23 апреля в 16:00 по киевскому времени.
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