Участник полуфинала Кубка Украины проведет открытую тренировку.

"Буковина" накануне матча с "Динамо" проведет открытую тренировку. На нее пригласили всех желающих болельщиков "желто-черных".

"Открытая тренировка - это прекрасная возможность увидеть, как команда готовится к важнейшему полуфинальному противостоянию в Кубке Украины, понаблюдать за работой тренерского штаба и игроков, а также поддержать футболистов перед историческим кубковым матчем.

Представители СМИ смогут сделать репортаж и получить эксклюзивные комментарии после завершения тренировки, а болельщики - увидеть воочию подготовку любимой команды, пообщаться с игроками и сделать фото или взять автографы", - написал клуб.