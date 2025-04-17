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Участник полуфинала Кубка Украины проведет открытую тренировку

Кубок Украины

Для них это выдающееся событие

Участник полуфинала Кубка Украины проведет открытую тренировку

Фото: ФК Буковина

Новина українською

Участник полуфинала Кубка Украины проведет открытую тренировку.

"Буковина" накануне матча с "Динамо" проведет открытую тренировку. На нее пригласили всех желающих болельщиков "желто-черных".

"Открытая тренировка - это прекрасная возможность увидеть, как команда готовится к важнейшему полуфинальному противостоянию в Кубке Украины, понаблюдать за работой тренерского штаба и игроков, а также поддержать футболистов перед историческим кубковым матчем.

Представители СМИ смогут сделать репортаж и получить эксклюзивные комментарии после завершения тренировки, а болельщики - увидеть воочию подготовку любимой команды, пообщаться с игроками и сделать фото или взять автографы", - написал клуб.

Событие состоится 21 апреля в 11:00 на стадионе "Буковина".

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Напомним, что матч между "Буковиной" и "Динамо" состоится 23 апреля в 16:00 по киевскому времени.

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Источник:
Буковина
Опубликовал: Владислав Прийменко
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