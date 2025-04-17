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Ждем аншлаг? Буковина продала уже больше 2 тысяч билетов на полуфинал Кубка с Динамо
Буковина продала уже более половины доступных билетов
instagram.com/fc.bukovyna
"Буковина" продолжает реализацию билетов на полуфинальный матч
На матч будут допущены 3 225 болельщиков, и на данный момент уже продано более 2 000 билетов, цена на которые составляет от 200 до 400 гривен.
Таким образом, есть основания утверждать, что на матче будет допустимый аншлаг.
Отметим, что этот поединок был перенесен во Львов, потому что стадион "Буковина" в Черновцах не отвечает требованиям проведения футбольных соревнований такого уровня.
Также напомним, что в другом полуфинале в Житомире в этот же день встретятся "Полесье" и "Шахтер".
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