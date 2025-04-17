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Ждем аншлаг? Буковина продала уже больше 2 тысяч билетов на полуфинал Кубка с Динамо

Кубок Украины
Обновлено

Буковина продала уже более половины доступных билетов

Ждем аншлаг? Буковина продала уже больше 2 тысяч билетов на полуфинал Кубка с Динамо

instagram.com/fc.bukovyna

Новина українською

"Буковина" продолжает реализацию билетов на полуфинальный матч Кубка Украины против "Динамо", который состоится во Львове 23 апреля.

На матч будут допущены 3 225 болельщиков, и на данный момент уже продано более 2 000 билетов, цена на которые составляет от 200 до 400 гривен.

Таким образом, есть основания утверждать, что на матче будет допустимый аншлаг.

Отметим, что этот поединок был перенесен во Львов, потому что стадион "Буковина" в Черновцах не отвечает требованиям проведения футбольных соревнований такого уровня.

Также напомним, что в другом полуфинале в Житомире в этот же день встретятся "Полесье" и "Шахтер".

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Буковина (Черновцы) Динамо (Киев)
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Источник:
sport.ua
Опубликовал: Михаил Черныш
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