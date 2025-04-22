  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Кубок Украины
  4. Буковина - Динамо: Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию полуфинала Кубка Украины
В тренде
Кубок Украины
Кубок Украины

Кубок Украины - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Буковина - Динамо: Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию полуфинала Кубка Украины

Кубок Украины

Буковина - Динамо: Где и когда смотреть онлайн трансляцию матча ⋉ 23.04.2025 ⋊ Кубок Украины на UA-Футбол

Буковина - Динамо: Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию полуфинала Кубка Украины

Фото: ФК Динамо

Новина українською

Уже завтра на стадионе "Украина" во Львове состоится первый полуфинальный матч Кубка Украины, в котором встретятся "Буковина“ и "Динамо". Сможет ли представитель Первой лиги навязать борьбу именитому сопернику?

  • Все самые яркие события матча смотрите в режиме Live в Telegram UA-Football

"Буковина" уже превзошла все свои ожидания от нынешнего выступления в Кубке Украины. Коллектив из Черновцов впервые в своей истории пробился в полуфинал Кубка. Обидно, что исторический матч против "Динамо" пройдет не в Черновцах, а во Львове. Киевляне в четвертьфинале переиграли "Рух" и настроены выйти в финал.

Favbet
12.50
5.60
1.28
Узнать больше

РЕКЛАМА
УЧАСТИЕ В АЗАРТНЫХ ИГРАХ МОЖЕТ ВЫЗВАТЬ ИГРОВУЮ ЗАВИСИМОСТЬ. СОБЛЮДАЙТЕ ПРАВИЛА (ПРИНЦИПЫ) ОТВЕТСТВЕННОЙ ИГРЫ.
ТОВ "БУКМЕКЕРСЬКА КОМПАНІЯ "ФАВБЕТ".
Лицензия на осуществление деятельности по организации и проведению букмекерской деятельности от 28.12.2022, выданная согласно решению КРАИЛ № 433 от 13.12.2022, и лицензия на осуществление деятельности по организации и проведению азартных игр в казино в сети Интернет от 20.04.2021, выданная согласно решению КРАИЛ № 137 от 05.04.2021, с изменениями.

Поединок полуфинала Кубка Украины сезона 2024/2025 "Буковина" - "Динамо" состоится в среду, 23-го апреля 2025-го года, в 16:00. Смотреть трансляцию матча можно на DIVISPORT.

Также состоится текстовая онлайн трансляция - описание событий на поле в живом времени. Следить за ней можно в матч-центре UA-Футбол >>>

По теме
yellow-arrow
Лучший бомбардир в истории Буковины сказал, как можно пройти Динамо
yellow-arrow
Кипер Буковины: Мы будем стараться достойно противостоять Динамо
yellow-arrow
Кубок Украины. Может сложиться ситуация, при которой Шахтеру будет выгодна победа в турнире Динамо
Первая лига Буковина (Черновцы) Динамо (Киев) УПЛ Где смотреть футбол
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
UA-Football
Опубликовал: Владислав Пригода
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
225 000
На сайт
2
100 000
На сайт
3
150 000
На сайт
4
5 000
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости