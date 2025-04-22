Буковина - Динамо: Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию полуфинала Кубка Украины

Уже завтра на стадионе "Украина" во Львове состоится первый полуфинальный матч Кубка Украины, в котором встретятся "Буковина“ и "Динамо". Сможет ли представитель Первой лиги навязать борьбу именитому сопернику?

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"Буковина" уже превзошла все свои ожидания от нынешнего выступления в Кубке Украины. Коллектив из Черновцов впервые в своей истории пробился в полуфинал Кубка. Обидно, что исторический матч против "Динамо" пройдет не в Черновцах, а во Львове. Киевляне в четвертьфинале переиграли "Рух" и настроены выйти в финал.

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Поединок полуфинала Кубка Украины сезона 2024/2025 "Буковина" - "Динамо" состоится в среду, 23-го апреля 2025-го года, в 16:00. Смотреть трансляцию матча можно на DIVISPORT.

Также состоится текстовая онлайн трансляция - описание событий на поле в живом времени. Следить за ней можно в матч-центре UA-Футбол >>>