Кубок Украины. Может сложиться ситуация, при которой Шахтеру будет выгодна победа в турнире Динамо

По состоянию на сейчас одна украинская команда гарантировала себе участие в еврокубковом сезоне 2025/26. Это киевское "Динамо", которое не может опуститься ниже третьего места в УПЛ. Оно же пробилось в полуфинал Кубка Украины, продолжая бороться за два внутренних трофея. И Кубок Украины – это именно тот турнир, результаты которого должны учитывать участники УПЛ, которые ставят перед собой цель выйти на международную арену.

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С одной стороны, победа "Динамо" в полуфинале над "Буковиной" выгодна всем, кроме, собственно, команды из Черновцов. Ведь если "Буковина" вдруг не вылетит из Кубка Украины (выиграет турнир), то четвертое место УПЛ останется без еврокубков, второе место будет играть в Лиге конференций.

С другой стороны, "Буковину" могут поддерживать фанаты "Шахтера" и "Полесья", чьи любимцы сойдутся в очном противостоянии в другом полуфинале. Ведь если "Буковина" пройдет в финал, то победитель полуфинальной пары "Полесье" – "Шахтер" гарантированно будет фаворитом решающего матча.

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С "Буковиной" все понятно – ее победа в Кубке "урежет" квоту УПЛ. С "Динамо" тоже все понятно. Победа киевлян в Кубке Украины гарантирует, - об этом можно говорить уже сейчас, - еврокубковую путевку четвертому месту УПЛ и с высокой долей вероятности (если "Динамо" параллельно станет чемпионом) будет отправлять вице-чемпиона Украины в Лигу Европы, а не Лигу конференций.

Сложнее с парой "Полесье" - "Шахтер". Здесь возможны различные варианты. Если берем за основу то, что ни одна из этих команд не будет чемпионом, то вводим вывод, что победа дончан или житомирян в Кубке Украины будет понижать ранг еврокубкового турнира для вице-чемпиона УПЛ (за исключением ситуации, когда одна из этих команд выиграет Кубок и займет второе место в УПЛ).

В принципе, можно считать, что вопрос выхода "Шахтера" в следующие еврокубки уже почти решен. Отрыв от пятого месяца составляет 14 очков за пять туров до финиша. Есть нюанс именно с четвертым местом – ближайшим преследователем "Шахтера" в чемпионате Украины. По иронии судьбы, им является именно "Полесье". Если житомиряне обгонят "Шахтер" и выиграют Кубок Украины, то "горняки" выйдут на международную арену как четвертая команда УПЛ. Если "Полесье" выиграет Кубок Украины без опережения "горняков" в УПЛ, выход "Шахтера" в еврокубки будет гарантирован независимо от того, кто возьмет кубковый украинский трофей.

Эксперты GGBET дают такой прогноз на футбол в Кубке Украины: "Динамо" побежит "Буковиа" за коэффициент 1.20, а "Шахтер" пройдет "Полесье" за 1.63. Смотрите линию GGBET на сайте и найдите для себя интересный матч. Держи свою линию!

Масла в костер подбрасывает и календарь. В среду (23-го апреля) – полуфиналы Кубка Украины, а в ближайшее воскресенье (27-го апреля) – матч между "Динамо" и "Шахтером" в УПЛ. Даже победа в том матче (упл-овском) не гарантирует "Динамо" чемпионства, но сделает его недосягаемым для "Шахтера" в таблице чемпионата Украины. То есть у "Шахтера" будет либо вариант отобраться в Лигу Европы через квоту Кубка Украины (победа в турнире), либо же выгрызать второе место УПЛ и в Кубке болеть за "Динамо" (чтобы путевка в Лигу Европы не досталась "Полесью").

Также надо заметить еще один важный нюанс. Если "Буковина" не выйдет в ближайшую среду в финал Кубка Украины, место в еврокубках 2025/26 официально получит "Александрия".

Расписание матчей полуфинала Кубка Украины 2024/25: