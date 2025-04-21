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УАФ назначил арбитров на матчи 1/2 финала Кубка Украины
Поединки состоятся 23 апреля
Фото: пресс-служба УАФ
Комитеты Украинской ассоциации футбола назначили официальных лиц на матчи 1/2 финала Кубка Украины сезона-2024/2025.
1/2 финала
23 апреля (среда)
"Буковина" - "Динамо". 16:00. Главный арбитр - Козыряцкий М.С. (Запорожье), Ассистенты - Матяш В.В. (Донецк), Цмоканич Н.М. (Львов), 4-й арбитр - Каленов А.О. (Хмельницкий), Наблюдатель арбитража - Шандор А. А. (Львов),
Арбитр ВАА - Деревинский А.О. (Хмельницкий), Ассистент ВАА - Копиевский В.В. (Кропивницкий), Наблюдатель ВАА - Швецов В.Б. (Одесса).
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"Полесье" - "Шахтер". 18:00. Главный арбитр - Панчишин Д.И. (Харьков), Ассистенты - Думенко В.П. (Харьков), Поважный Я.А. (Харьков), 4-й арбитр - Блавацкий Р.А. (Львов), Наблюдатель арбитража - Шмигельский О. В. (Львов),
Арбитр ВАА - Балакин Н.А. (Киевская обл.), Ассистент ВАА - Шандор О.А. (Львов), Наблюдатель ВАА - Ярменчук И.А. (Киев).
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