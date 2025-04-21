Кубок Украины: Кто выйдет в финал — Буковина, Динамо, Полесье или Шахтер?

23 апреля 2025 года состоятся полуфинальные матчи Кубка Украины по футболу. В первом поединке "Буковина" из Черновцов примет киевское "Динамо", а во втором житомирское "Полесье" сразится с донецким "Шахтер". Обе встречи обещают быть захватывающими, учитывая текущую форму команд и их амбиции. Несмотря на разницу в классах футбольный мир полон сюрпризов и даже клуб из дивизиона пониже может удивить именитого соперника.

"Неважно, откуда соперник. Думаю, все видели, как в Германии команда третьей лиги дошла до финала. Если "Буковина" досталась такой стадии, значит, они заслуживают этого. Будем максимально настраиваться только на победу и выход в финал", – заявил Владислав Дубинчак.

Защитник киевского "Динамо" прав, так как главное в этом всем серьезно относиться к оппоненту. И абсолютно неважно где играет команда и в какой форме она находится. Потому как в УПЛ "Динамо" еще ни разу не проигрывало по этому сезону и это может пагубно сказаться на предстоящей встрече. А вот "Полесье" усердно готовится к "Шахтеру", несмотря на то, что "горняки" не могут обыграть житомирский клуб.

"Сейчас вопрос восстановления так же будем пересматривать оперативно. Но мы же понимаем, что у нас следующие матчи достаточно сложные. Сегодня также был сложный матч, но сегодня была, учитывая кубковое событие, возможность проявить себя тем, кто меньше играет. Так же это достаточно важно – иметь возможность для подобных проверок", – заявил Имад Ашур.

"Буковина" vs "Динамо"

"Буковина" может полностью переписать историю и доказать всему украинскому футболу, что нет ничего невозможного. Клуб, представляющий Первую лигу, уже удивил многий, дойдя до полуфинала Кубка Украины. "Буковина" демонстрирует организованную игру и высокий моральный дух. В прошлом раунде команда выбила из 1/4 финала "Викторию". Матч был напряженным до последних минут, так как победный гол был забит в концовке встречи. Примечательно, что оба коллектива никак не могли подобраться к воротам соперника и на двоих ударили 3 раза за весь матч. Но так сложилось, что все они достигли цели и как результат счет на табло (2:1).

"После матча эмоции переполняют настолько, что до сих пор не понимаю, что происходит! Сегодня мы провели исторический матч, а теперь впервые в своей истории сыграем в полуфинале Кубка Украины. Конечно, всегда приятно забивать, ради этого мы и играем в футбол. Но не так важно, кто забил, главное то, что команда получила такую важную победу. Нам покорилось историческое достижение. Поздравляю всех черновчан с победой! Будем стараться сделать все от себя возможное в следующей кубковой игре, чтобы выйти в финал", – заявил автор победного гола Никита Безуглый.

Перед "Буковиной" открывается новый вызов и это команда, которая уверенно идет за своим чемпионством и уже скоро болельщики могут увидеть нового победителя УПЛ. За счет чего у представителя Первой лиги может получиться пройти столичный клуб? Как правило команды такого эшелона выезжают благодаря сплоченности и дисциплине. Там где присутствует сильная разница в классе необходимо ее чем-то компенсировать. Потому к этому стоит добавить мотивацию, которая безусловно сыграет немалую роль. "Буковина" хочет доказать свою состоятельность на фоне сильных соперников. Но не стоит забывать, что помимо плюсов есть еще и минусы и зачастую они гораздо серьезнее. Хозяева сейчас находятся не в лучшей своей форме, да и к тому же дела в Первой лиге идут не лучшим образом. К тому же опыта у "Буковины" недостаточно, чтобы противостоять топ-клубам. Да и глубина состава конечно же уступает киевскому "Динамо".

Столичный клуб в данный момент борется за два трофея, но учитывая ситуацию в турнирной таблице УПЛ мог бы и расслабиться. Но Александр Шовковский не собирается сдавать обороты доказал это в прошлом туре, где "Динамо" разгромили "Оболонь" со счетом 3:0. Киевляне являются грандом украинского футбола, которые рассматривают Кубок Украины как важное дополнение к основному трофею УПЛ в этом сезоне. Руководство, тренерский штаб и футболисты хотят доказать всем болельщикам, что они вернулись и теперь готовы на регулярной основе бороться за 1-е места во всех турнирах.

"Да. Мы слишком смело шли вперед, оголяя тылы. Понимали, что соперник будет играть от обороны, но мы допускали много ошибок при переходе из атаки в защиту. И этим могла воспользоваться "Обoлонь". Но гол, который мы готовили к этому матчу, очень нам помог, добавил уверенности и спокойствия. А во втором тайме мы немного перестроились, хотя в конце игры снова дали создать у своих ворот много моментов. Поэтому результатом довольны, а качеством игры — нет", – заявил главный тренер после уверенной победы.

Когда речь заходит о киевском "Динамо", то сразу стоит отметить высококвалифицированных специалистов в тренерском штабе, который возглавляет Шовковский. Под его руководством процент побед киевлян уже составляет 76%, а это в среднем 2,5 очка за матч. И Александр Владимирович близок к опережению рекорда, но все будет зависеть от оставшихся матчей в рамках УПЛ. Глубина состава позволяет давать отдых основным игрокам и подходить к важным играм в полной боевой обойме. Также опыт футболистов на евроарене, УПЛ и регулярных выступлениях в Кубке Украины на поздних стадиях позволяет не нервничать и с легкостью проходить своих оппонентов.

"Безусловно, на финишной прямой психологическая нагрузка влияет на игру футболистов. Многие вещи я могу объяснить только большей ответственностью", – сказал Александр Шовковский.

Сейчас наступает один из сложнейших отрезков киевского "Динамо" в этом сезоне. Психологическое давление из-за ожиданий болельщиков находится на пределе. Здесь все просто, если "Буковина" не выйдет в финал – им ничего не скажут. А вот к тренерскому штабу "Динамо" будет ряд вопросов, в случае осечки. Несмотря на заявления футболистов о том, что они готовятся к "Буковине", как к любому другому оппоненту – элемент недооценки все равно может присутствовать, потому как это команда из Первой лиги, да и не в лучших своих кондициях.

"Полесье" vs "Шахтер"

"Шахтеру" конечно повезло меньше, потому как они встречаются с одним из самых неудобных соперников. Между командами было 4 встречи и последние 3 "Полесье" выиграло, а в 1 была зафиксирована ничья. При этом "горняки" даже забить не могут и абсолютно неважно, кто стоит на тренерском мостике в житомирской команде. "Полесье" продолжает удивлять футбольную общественность. Президент клуба уже заявил, что они борются за призовые места в УПЛ и рассчитывают забрать трофей Кубка Украины.

"Нам многое удалось в отчетном поединке. "Полесье" – высокорослая команда, но благодаря надежной подстраховке мы нивелировали "козыри" гостей при розыгрыше стандартных положений. А максимальная настроенность помогала в отборе, подборах, что позволяло диктовать условия", – заявил тренер "Левого Берега".

"Полесье" сейчас занимает 4-е место в турнирной таблице УПЛ и это не просто так. Нельзя сказать, что ребятам все "свалилось с небес". Это результат монотонной и упорной работы, которую помог осуществить тренерский штаб. Подбор футболистов позволяет конкурировать с грандами украинского футбола. А к этому же можно добавить высокую мотивацию и амбиции клуба. Так как после удобного "Шахтера" "Полесье" может оказаться в финале и там уже их сопернику не позавидуешь. Но и про форму не стоит забывать, потому как Имад Ашур проиграл лишь однажды за 12 последних игр. На негативный исход встречи может повлиять лишь психологический фактор, в виде давления от болельщиков из-за высоких ожиданий.

"Шахтер" в свою очередь имеет последний шанс на трофей. То, что "горняки" упускают УПЛ было очевидно задолго до их последнего поражения от "Колоса" со счетом 2:4. Безусловно "Шахтер" в большинстве противостояний является фаворитом и данная пара не исключение. Букмекер высоко оценивает шансы на выход "горняков" в финал Кубка Украины, но по мнению болельщиков здесь не все так однозначно.

"Сложно высказаться по подобному поводу, поскольку мы как команда должны одерживать победу в каждой игре - у "Шахтера" всегда стоит лишь такая цель. Считаю, что действительно решения, которые принимались арбитром, были противоречивыми. Возможно, не противоречивые - возможно, просто болезненные для нас. Но, к сожалению, случилось то, что случилось. Игра была действительно очень сложной. Считаю, что оппонент заслужил, с одной стороны, победу, но и мы также точно не заслуживали поражения", – заявил Марлон Гомес после поражения от "Колоса".

У "Шахтера" невероятная мотивация на этот трофей. Потому как даже, если "горняки" будут уверенно проходить каждого последующего оппонента – "Динамо" не подпустит их. Разница в 10 очков – это приговор. И может быть "Шахтер" сможет что-то доказать болельщикам, а в первую очередь себе поднятием трофея Кубка Украины. Но после мотивации идет психологическое давление со стороны общественности, так как громких побед нет, а на евроарене ситуация была куда хуже, нежели в УПЛ. Но и не стоит забывать о 4 очных противостояниях, где разные тренера во главе "Полесье" не давали шанса "Шахтеру" даже забить.

Какой будет финал?

В первой паре очевидно, что киевское "Динамо" на кураже будет проходить полуфинал Кубка Украины. Вполне можно допустить, что Александр Владимирович использует ротационные моменты, для стабилизации физического состояния игроков. Но важно помнить, что "Буковина" не просто так оказалась здесь и точно даст бой. Но этого будет недостаточно, потому как с "Динамо" в этом сезоне мало кто может конкурировать. Потому логическим завершением этой дуэли будет уверенный выход киевлян в финал Кубка Украины.

А вот "Полесье" и "Шахтер" заставляют задуматься о результате противостояния. На тренера "горняков" сейчас свалилось немало критики со стороны болельщиков клуба, потому как поражение от явно просто оппонента не добавляют уверенности. Да и в такой ответственный момент, когда нужно сокращать разрыв в УПЛ и параллельно бороться за трофей в Кубке Украины. Матч является загадкой, но все же болельщики вряд ли увидят "Полесье" в финале. И помимо оставшийся игре в Премьер-лиге "Динамо" и "Шахтер" встретятся в финале.

"По подбору исполнителей и по уровню подготовки "Шахтеру", как по мне, нет равных в Украине. Но "горняки" почему-то не обращают внимания на то, что уровень команд в УПЛ заметно выровнялся, что практически исчезли проходные матчи, что буквально в каждом нужно играть через не могу. Почему тренерскому штабу "Шахтера" не всегда удается достучаться до своих подопечных, это уже вопрос к рулевому Марино Пушичу", – заявил Мирон Маркевич.

Оба полуфинала Кубка Украины обещают быть напряженными и непредсказуемыми. "Буковина" и "Полесье"имеют шанс войти в историю, а "Динамо" и "Шахтер" стремятся подтвердить свой статус грандов украинского футбола. Кто из них выйдет в финал, покажет только игра.