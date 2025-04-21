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Известно, кто будет транслировать кубковый матч Буковина - Динамо

Кубок Украины

Матч будет доступен и на YouTube

Известно, кто будет транслировать кубковый матч Буковина - Динамо

Фото - Олександр Приходько, UA-Футбол

Новина українською

В среду, 23 апреля, состоится матч 1/2 финала Кубка Украины, в котором "Буковина" во Львове примет "Динамо".

Как сообщает пресс-служба киевского клуба, матч будет показывать канал Divisport, который является официальным транслятором матчей Первой лиги.

Поединок будет доступен в прямом эфире на YouTube-канале Divisport.

Также напомним, что в другом полуфинале будут играть "Полесье" и "Шахтер".

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Источник:
телеграм-канал Динамо
Опубликовал: Михаил Черныш
Комментарии
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alex.belogubko (одесса)
21.04.2025 в 20:05
хотят свести ДК с ШД
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Комментарии 1
alex.belogubko (одесса)
21.04.2025 в 20:05
хотят свести ДК с ШД
Ответить
0
0

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