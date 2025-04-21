Известно, кто будет транслировать кубковый матч Буковина - Динамо

В среду, 23 апреля, состоится матч 1/2 финала Кубка Украины , в котором "Буковина" во Львове примет "Динамо".

Как сообщает пресс-служба киевского клуба, матч будет показывать канал Divisport, который является официальным транслятором матчей Первой лиги.

Поединок будет доступен в прямом эфире на YouTube-канале Divisport.

Также напомним, что в другом полуфинале будут играть "Полесье" и "Шахтер".