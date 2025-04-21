Кубок Украины
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Известно, кто будет транслировать кубковый матч Буковина - Динамо
Матч будет доступен и на YouTube
Фото - Олександр Приходько, UA-Футбол
В среду, 23 апреля, состоится матч 1/2 финала
Как сообщает пресс-служба киевского клуба, матч будет показывать канал Divisport, который является официальным транслятором матчей Первой лиги.
Поединок будет доступен в прямом эфире на YouTube-канале Divisport.
Также напомним, что в другом полуфинале будут играть "Полесье" и "Шахтер".
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Источник:телеграм-канал Динамо
Опубликовал: Михаил Черныш
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alex.belogubko (одесса)
21.04.2025 в 20:05
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