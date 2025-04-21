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Тренер Буковины рассказал, как команда собирается играть против Динамо в Кубке

Кубок Украины
Обновлено

Полуфиналы уже в среду

Тренер Буковины рассказал, как команда собирается играть против Динамо в Кубке

bukfc.com

Новина українською

Исполняющий обязанности главного тренера "Буковины" Григорий Чурилов поделился ожиданиями от полуфинального матча Кубка Украины против "Динамо", который состоится во Львове 23 апреля.

"Мы стремимся выдерживать структуру игры и не изменять свои принципы и алгоритмы. Но конечно некоторые корректировки мы внесем. Нужно учитывать индивидуальный уровень игроков, потому что "Динамо" владеет практически двумя равноценными составами. У них есть возможность качественной ротации. У "динамовцев" очень качественное атакующее звено. Здесь следует выделить и Ярмоленко, и Шапаренко, и Ваната и других игроков. "Динамо" сейчас уверенно лидирует в чемпионате Украины.

Это о многом говорит. О силе команды, об уровне, о ее нынешнем состоянии. Нам нужно сыграть максимально компактно при обороне, применять принципы страхования, играть более плотно, максимально сконцентрированными. В общем, мы свои принципы не меняем, но детали учитываем под каждого соперника.

Мне не нужно дополнительно настраивать своих подопечных на этот матч. Мы сыграем в полуфинале Кубка Украины с лидером УПЛ – здесь не нужно подбирать особые слова. Будем следить, чтобы эмоции нас не захлестнули. А то, что у нас будет максимально боевое настроение – в этом я не сомневаюсь.

"Динамо" стремится в этом сезоне оформить "золотой дубль". Они будут максимально мотивированы на этот поединок, поэтому не стоит ожидать какой-то недооценки с их стороны. Мы всегда играем для болельщиков. И это не просто слова. Мы очень ценим каждого, кто интересуется командой, поддерживает ее, переживает за игру, результаты.

Я точно знаю, что футболисты будут самоотверженно сражаться на поле до последней минуты матча, будут отстаивать честь клуба, города, болельщиков и всего буковинского края", - сказал Чурилов.

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Источник:
Буковина
Опубликовал: Михаил Черныш
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