Тренер Буковины рассказал, как команда собирается играть против Динамо в Кубке

Исполняющий обязанности главного тренера "Буковины" Григорий Чурилов поделился ожиданиями от полуфинального матча Кубка Украины против " Динамо ", который состоится во Львове 23 апреля.

"Мы стремимся выдерживать структуру игры и не изменять свои принципы и алгоритмы. Но конечно некоторые корректировки мы внесем. Нужно учитывать индивидуальный уровень игроков, потому что "Динамо" владеет практически двумя равноценными составами. У них есть возможность качественной ротации. У "динамовцев" очень качественное атакующее звено. Здесь следует выделить и Ярмоленко, и Шапаренко, и Ваната и других игроков. "Динамо" сейчас уверенно лидирует в чемпионате Украины.

Это о многом говорит. О силе команды, об уровне, о ее нынешнем состоянии. Нам нужно сыграть максимально компактно при обороне, применять принципы страхования, играть более плотно, максимально сконцентрированными. В общем, мы свои принципы не меняем, но детали учитываем под каждого соперника.

Мне не нужно дополнительно настраивать своих подопечных на этот матч. Мы сыграем в полуфинале Кубка Украины с лидером УПЛ – здесь не нужно подбирать особые слова. Будем следить, чтобы эмоции нас не захлестнули. А то, что у нас будет максимально боевое настроение – в этом я не сомневаюсь.

"Динамо" стремится в этом сезоне оформить "золотой дубль". Они будут максимально мотивированы на этот поединок, поэтому не стоит ожидать какой-то недооценки с их стороны. Мы всегда играем для болельщиков. И это не просто слова. Мы очень ценим каждого, кто интересуется командой, поддерживает ее, переживает за игру, результаты.

Я точно знаю, что футболисты будут самоотверженно сражаться на поле до последней минуты матча, будут отстаивать честь клуба, города, болельщиков и всего буковинского края", - сказал Чурилов.