Полесье - Шахтер: Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию полуфинала Кубка Украины

Обе команды подходят к этому кубковому противостоянию после неудач в регулярном чемпионате. "Волки" не сумели обыграть представителя зоны стыков УПЛ в лице "Левого Берега" (1:1), а "горняки" были просто уничтожены ковалевским "Колосом" - 2:4.

Встреча обещает быть чрезвычайно напряженной: доказывать есть что обеим сторонам, как футболистам, так и наставникам. Примечательно, что до этого момента "Шахтеру" еще ни разу в своей истории не удавалось обыграть "Полесье" в официальном поединке. Вот и в этой кампании регулярного чемпионата житомирский коллектив дважды переиграл действующего обладателя трофея - по 1:0.

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Полуфинальный поединок Кубка Украины сезона 2024/2025 "Полесье" - "Шахтер" состоится в среду, 23-го апреля 2025-го года, в 18:00 . Встреча пройдет в Житомире, на Центральном городском стадионе "Полесье".

Этот поединок покажет клубный Youtube-канал житомирского ФК "Полесье".