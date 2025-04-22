Кипер Буковины: Мы будем стараться достойно противостоять Динамо

Вратарь "Буковины" Даниил Каневцев поделился ожиданиями от матча 1/2 финала Кубка Украины с "Динамо".

"Настроение у всех очень хорошее! Всегда приятно играть с такими сильными командами как киевское "Динамо", и мы настраиваемся на позитив. Да, нас расстроил результат предыдущего поединка против "Полтавы", с которой мы сыграли вничью дома, но сейчас нужно забыть о той игре и думать лишь о грядущей встрече с "Динамо". Мы готовимся к этому противостоянию в привычном режиме. Конечно, будущий соперник - это гранд украинского футбола, но не нужно на этом акцентировать свое внимание, потому что так можно и "перегореть". Подготовка идет по плану, все как обычно.

"Буковина" должна играть в свой футбол. Мы будем стараться достойно противостоять "динамовцам" и достойно выглядеть на фоне такого соперника. "Динамо" - это сейчас, пожалуй, самая сильная команда в Украине. Они уверенно лидируют в чемпионате и стремятся выиграть Кубок. Это топ-клуб, в составе которого много именитых футболистов. Но мы ничего не боимся. Мы понимаем, какому сопернику будем противостоять, но не стоит волноваться - нужно выходить на поле и демонстрировать свои лучшие качества. Здесь на первый план выходит психология. Если ты психологически не готов к матчу, то в таком случае трудно будет продемонстрировать лучшие качества, лучшую игру. Лично мне хотелось бы выделить в составе "Динамо" Андрея Ярмоленко. Это опытный футболист, звезда отечественного футбола, который поиграл в европейских клубах, провел много матчей за сборную Украины, а сейчас является лидером "бело-синих". У него невероятная левая нога!

Очень обидно, что мы не сможем сыграть исторический полуфинальный матч Кубка Украины на родном стадионе. Поддержка черновицких болельщиков на трибунах - фантастическая! В нашем городе в среду был бы настоящий футбольный праздник. Грустно, что не сыграем на стадионе "Буковина", но очень надеюсь, что наши болельщики приедут во Львов и поддержат нас. Черновчане, очень надеемся на вашу горячую поддержку! Вместе мы - сила!", - сказал Каневцев.