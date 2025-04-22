Лучший бомбардир в истории Буковины сказал, как можно пройти Динамо

Легендарный нападающий "Буковины" Виктор Олейник поделился мнением о шансах черновицкой команды в матче с киевским "Динамо" в полуфинале Кубка Украины.

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- Что нужно сделать "Буковине", чтобы пройти "Динамо" на пути к финалу Кубка Украины?

- Здесь без фарта не обойтись. Конечно, "Динамо" - это гранд украинского футбола, многократный чемпион и обладатель Кубка. Сейчас "динамовцы" имеют прекрасную возможность выиграть золотые медали УПЛ. Что тут говорить... Это очень сильная команда, и мы это все понимаем. Стоит также учитывать фактор поля. Во Львове на стадионе "Украина" поле вязкое, там ножки "подсаживаются" сразу. Как говорят: "Мяч круглый, а поле ровное". Может произойти что угодно. Это же Кубок Украины, турнир непредсказуемый. Такие поединки могут быть раз в жизни, поэтому игроки понимают, как правильно настроиться на этот матч.

Не стоит забывать, что "Динамо" через несколько дней после кубкового поединка будет играть важный матч в чемпионате против "Шахтера". Уверен, что они будут держать в голове этот грядущий поединок. Команда у нас хорошая, поэтому ожидаем интересный матч. Желаю успеха "Буковине"! Надеюсь, что в Черновцы из Львова наша команда вернется с победой!, - сказал Олейник.

Матч состоится 23 апреля во Львове на стадионе "Украина". Начало - в 16:00.