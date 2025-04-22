На матче Полесья с Шахтером ожидается аншлаг

На полуфинальный поединок Кубка Украины по футболу между "Полесьем" и "Шахтером" все билеты уже нашли своих счастливых обладателей, сообщает Sport.ua.

По информации источника, официальные матчи на центральном стадионе "Полесье" может посещать, согласно гарантий безопасности, не более 2 тысяч болельщиков.

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Интерес к завтрашнему противостоянию подогревает то, что и финальный поединок пройдет в Житомире, и, в случае победы, у "полищуков" возрастут шансы завладеть почетным призом.

За исключением травмированного Даниила Бескоровайного, все остальные подопечные Имада Ашура готовятся к битве с чемпионом.

Поединок в Житомире начнется 23 апреля в 18.00.