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Усик: Ожидаю, что Полесье победит Шахтер

Кубок Украины

Чемпион мира в супертяжелом весе сделал свой прогноз

Усик: Ожидаю, что Полесье победит Шахтер

Полісся

Новина українською

Известный украинский боксер Александр Усик (чемпион мира в супертяжелом весе по версиям WBA, WBO, WBC и IBO) поделился ожиданиями от полуфинального матча "Полесья" с "Шахтером" в Кубке Украины.

"Мне кажется, что "Полесье" уже снится "Шахтеру". Но "Шахтер" является очень сильной командой, и то, что мы их победили три раза ничего не говорит. Я ожидаю, что "Полесье" победит "Шахтер". Нужно выходить на поле с хорошим победным настроем, и играть очень хорошо. Еще раз повторю: "Шахтер" — это очень сильная команда".

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Напомним, что матч 1/2 финала Кубка Украины между "Полесьем" и "Шахтером" состоится в среду, 23-го апреля. Начало игры в 18:00 по киевскому времени.

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Кубок Украины Шахтер (Донецк) Полесье (Житомир) Александр Усик
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Источник:
ФК Полісся Житомир
Опубликовал: Андрей Журба
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