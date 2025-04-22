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Форвард Буковины: Мы уже переписали историю. От матча с Динамо жду победы

Кубок Украины
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В среду Буковина сыграет в Кубке с Динамо

Форвард Буковины: Мы уже переписали историю. От матча с Динамо жду победы

bukfc.com

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Нападающий "Буковины" Олег Кожушко поделился ожиданиями от полуфинального матча Кубка Украины против "Динамо", который состоится во Львове 23 апреля.

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"Играть с командами такого уровня как "Динамо" – всегда приятно. Киевский клуб – это гранд украинского футбола. Всегда интересно проверить свой уровень на фоне столь мощного соперника. Мы должны действовать на поле слаженно и сконцентрировано от первой и до последней минуты матча. За счет четкого командного взаимодействия и самоотверженности каждого игрока мы сможем сделать результат.

Никакого волнения в преддверии матча нет. "Буковина" уже переписала историю, поэтому нужно выходить на поле и играть для себя, для болельщиков. Мы верим в свои силы. В плане сыгранности наша команда прибавляет с каждым матчем. Будем делать все для того, чтобы добиться положительного результата.

Знаю, что во Львов приедет немалое количество болельщиков "Буковины", поэтому попробуем порадовать их своей игрой. Надеюсь, что и результатом тоже. Что я ожидаю от матча с "Динамо"? Победу", - сказал Кожушко.

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Буковина (Черновцы) Динамо (Киев) Олег Кожушко
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Источник:
Буковина
Опубликовал: Михаил Черныш
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