Кубок Украины - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Форвард Буковины: Мы уже переписали историю. От матча с Динамо жду победы
В среду Буковина сыграет в Кубке с Динамо
bukfc.com
Нападающий "Буковины" Олег Кожушко поделился ожиданиями от полуфинального матча Кубка Украины против "Динамо", который состоится во Львове 23 апреля.
"Играть с командами такого уровня как "Динамо" – всегда приятно. Киевский клуб – это гранд украинского футбола. Всегда интересно проверить свой уровень на фоне столь мощного соперника. Мы должны действовать на поле слаженно и сконцентрировано от первой и до последней минуты матча. За счет четкого командного взаимодействия и самоотверженности каждого игрока мы сможем сделать результат.
Никакого волнения в преддверии матча нет. "Буковина" уже переписала историю, поэтому нужно выходить на поле и играть для себя, для болельщиков. Мы верим в свои силы. В плане сыгранности наша команда прибавляет с каждым матчем. Будем делать все для того, чтобы добиться положительного результата.
Знаю, что во Львов приедет немалое количество болельщиков "Буковины", поэтому попробуем порадовать их своей игрой. Надеюсь, что и результатом тоже. Что я ожидаю от матча с "Динамо"? Победу", - сказал Кожушко.
Популярное сейчас
- Кремль выдвинул условие для переговоров с Украиной
- Ванат рассказал, почему подбежал к вратарю Оболони после пенальти
- Суркис - о хавбеке Динамо: Никто не думал, что он станет незаменимым
- Кубок Украины: Кто выйдет в финал — Буковина, Динамо, Полесье или Шахтер?
- Месси получил эксклюзивные часы с символикой Барселоны стоимостью $150 тысяч
- Волшебная еда: что помогает Роналду сохранять невероятную форму в 40 лет