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Буковина - Динамо. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию полуфинала Кубка Украины
Буковина - Динамо: Смотреть онлайн трансляцию матча ⋉ 23.04.2025 ⋊ Кубок Украины на UA-Футбол
Фото: ФК Буковина
Во Львове на стадиона "Украина" состоится полуфинальный матч Кубка Украины, в котором „Буковина“ будет принимать "Динамо". Мало кто ожидал на этой стадии увидеть черновицкий коллектив, но команда Григория Чурилова переписала свою собственную историю.
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В четвертьфинале "Буковина" в конце встречи вырвала победу у "Виктории", а „Динамо“ переиграло "Рух". У киевлян было немало проблем в том матча, но не стоит забывать, что они играли не основным составом.
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Кубок Украины. Полуфинал
"Буковина" - "Динамо"
23.04.2025. 16:00. "Украина". Львов
Трансляция - DIVISPORT
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