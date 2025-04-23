Полесье - Шахтер. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию полуфинала Кубка Украины

"Полесье" встретится с "Шахтером" в полуфинале Кубка Украины.

Интересно, что донецкий клуб до сих пор ни разу не обыгрывал житомирян в официальных матчах.

РЕКЛАМА

УЧАСТИЕ В АЗАРТНЫХ ИГРАХ МОЖЕТ ВЫЗВАТЬ ИГРОВУЮ ЗАВИСИМОСТЬ. СОБЛЮДАЙТЕ ПРАВИЛА (ПРИНЦИПЫ) ОТВЕТСТВЕННОЙ ИГРЫ.

ТОВ "БУКМЕКЕРСЬКА КОМПАНІЯ "ФАВБЕТ".

Лицензия на осуществление деятельности по организации и проведению букмекерской деятельности от 28.12.2022, выданная согласно решению КРАИЛ № 433 от 13.12.2022, и лицензия на осуществление деятельности по организации и проведению азартных игр в казино в сети Интернет от 20.04.2021, выданная согласно решению КРАИЛ № 137 от 05.04.2021, с изменениями.

Поединок 1/2 финала начнется в 18:00. Смотреть футбол можно будет на YouTubе-канале "Полесья".

Все самые яркие события матча смотрите в режиме Live в Telegram UA-Football

Также состоится текстовая онлайн трансляция - описание событий на поле в живом времени. Следить за ней можно в матч-центре UA-Футбол >>>

Кубок Украины-2024/25. 1/2 финала

23.04.2025

Житомир, "Центральный городской стадион"

"Полесье" 18:00 "Шахтер"

Видеотрансляция - YouTube-канал "Полесья"