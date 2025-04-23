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Полесье - Шахтер. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию полуфинала Кубка Украины
Полесье - Шахтер: Смотреть онлайн трансляцию матча ⋉ 23.04.2025 ⋊ Кубок Украины на UA-Футбол
Фото пресслужби ФК "Шахтар"
"Полесье" встретится с "Шахтером" в полуфинале Кубка Украины.
Интересно, что донецкий клуб до сих пор ни разу не обыгрывал житомирян в официальных матчах.
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Поединок 1/2 финала начнется в 18:00. Смотреть футбол можно будет на YouTubе-канале "Полесья".
- Все самые яркие события матча смотрите в режиме Live в Telegram UA-Football
Также состоится текстовая онлайн трансляция - описание событий на поле в живом времени. Следить за ней можно в матч-центре UA-Футбол >>>
Кубок Украины-2024/25. 1/2 финала
23.04.2025
Житомир, "Центральный городской стадион"
"Полесье" 18:00 "Шахтер"
Видеотрансляция - YouTube-канал "Полесья"
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