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Полесье - Шахтер. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию полуфинала Кубка Украины

Кубок Украины
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Полесье - Шахтер: Смотреть онлайн трансляцию матча ⋉ 23.04.2025 ⋊ Кубок Украины на UA-Футбол

Полесье - Шахтер. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию полуфинала Кубка Украины

Фото пресслужби ФК "Шахтар"

Новина українською

"Полесье" встретится с "Шахтером" в полуфинале Кубка Украины.

Интересно, что донецкий клуб до сих пор ни разу не обыгрывал житомирян в официальных матчах.

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Поединок 1/2 финала начнется в 18:00. Смотреть футбол можно будет на YouTubе-канале "Полесья".

  • Все самые яркие события матча смотрите в режиме Live в Telegram UA-Football

Также состоится текстовая онлайн трансляция - описание событий на поле в живом времени. Следить за ней можно в матч-центре UA-Футбол >>>

Кубок Украины-2024/25. 1/2 финала
23.04.2025
Житомир, "Центральный городской стадион"
"Полесье" 18:00 "Шахтер"
Видеотрансляция - YouTube-канал "Полесья"

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Источник:
UA-Футбол
Опубликовал: Алина Ерофеева
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