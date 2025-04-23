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Хавбек Буковины перед полуфиналом Кубка: Настроены дать бой Динамо

Кубок Украины

Кольцов рассказал о стремлении команды выйти в финал

Хавбек Буковины перед полуфиналом Кубка: Настроены дать бой Динамо

Фото: ФК Буковина

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Полузащитник "Буковины" Виталий Кольцов поделился мыслями о предстоящем матче с "Динамо" в полуфинале Кубка Украины.

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"Мы спокойно готовимся к кубковому поединку, все в привычном режиме. Настроение хорошее, позитивное. Настроены дать бой "Динамо". Все мы знаем, какие квалифицированные игроки защищают цвета киевского клуба. Особенно хочется выделить таких индивидуально сильных футболистов как Андрей Ярмоленко, Виталий Буяльский, Николай Шапаренко, Владислав Ванат. Это лидеры команды, которые за счет своих индивидуальных действий могут решить судьбу матча. Отмечу также, что "динамовцы" демонстрируют хорошую контратакующую игру, они очень быстро выбегают в атаки. Готовимся к тяжелому матчу.

"Буковина" уже достигла невероятного результата, ведь впервые в истории пробилась в четверку сильнейших команд Кубка Украины. Но мы не хотим останавливаться на достигнутом. Даже не представляю, какой в Черновцах будет праздник, если мы выйдем в финал. Это было бы историческое событие для буковинского края! Сейчас все наши мысли направлены на подготовку к важному поединку. Никаких изменений в тренировочном процессе нет, готовимся как к обычному матчу чемпионата. У нас сейчас очень плотный игровой график. Только в субботу мы сыграли с "Полтавой", а кубковый матч - уже в среду. Здесь особо ничего не изменишь и не придумаешь чего-то нового в тренировочном процессе. Все мы понимаем, какой важный матч нас ожидает, но не могу сказать, что кто-то психологически не готов. Продолжаем готовиться к кубковому поединку. Очень хочется своей игрой порадовать родных болельщиков! Черновчане, ожидаем вашу горячую поддержку во Львове!", - приводит слова Кольцова клубная пресс-служба.

Матч "Буковина" - "Динамо" состоится сегодня, 23 апреля и начнется в 16:00.

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Источник:
ФК Буковина
Опубликовал: Алина Ерофеева
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