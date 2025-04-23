Полуфинал Кубка Украины. Буковина - Динамо 1:4. Два разных тайма

"Буковина" впервые в истории пробилась в полуфинал Кубка Украины. Безусловно, это существенное достижение для клуба, но аппетит всегда приходит во время еды. До 1/2 финала коллектив из Черновцов еще не играл с представителями элитного дивизиона. Обидно, что полуфинал играли не в Черновцах, а во Львове. Почему-то стадион "Буковина" отвечал требованиям в четвертьфинале, а в полуфинале уже не соответствует требованиям.

Киевляне уже на 99% гарантировали себе чемпионство и они будут стремиться выиграть еще и Кубок Украины. К игре команды Шовковского возникают вопросы, но результаты действительно впечатляют. "Буковина" в 2025 году сыграла четыре матча: две победы, ничья и поражение от "Металлиста 1925".

У номинальных хозяев были существенные кадровые потери, ведь не смогли сыграть Безуглый и Шинкаренко. У "Динамо" обращаем внимание на появление в старте Моргуна, Дячука, Лучкевича и Герреро.

Киевляне прогнозируемо с первых минут начали владеть инициативой, но стоит отметить футболистов "Буковины", которые не прижимались к собственным воротам. К тому же, подопечные Чурилова при первой возможности выбегали в атаку. В некоторых эпизодах было много сумбура в игре "Буковины", но за свою смелость представитель Первой лиги заслуживает положительных отзывов. На 18-й минуте очень повезло "Динамо". Олег Кожушко из пределов штрафной пробивал в дальний угол, но попал в штангу. Такой футбол в исполнении номинальных хозяевам очень нравился болельщикам, которые создавали прекрасную атмосферу на "Украине". С каждой минутой футболисты черновицкого коллектива играли еще более уверенно. На 23-й минуте "Буковина" заслуженно открыли счет, ведь фортуна улыбается смелым. Глущук перехватил мяч у Бражко перед чужой штрафной, после чего отыграл справа на Бойчука, который пробил в ближний угол - 1:0. Этот эпизод продемонстрировал почему Бражко сейчас не основной игрок.

На 31-й минуте дождались первого опасного момента у ворот "Буковины", но удар Рубчинского парировал Каневцев. Игрок уровня "Динамо" должен забивать из таких позиций. Больше голов до перерыва не было. Это был шикарный в исполнении футболистов "Буковины". Такой игры от этой команды мало кто ожидал.

На 57-й минуте гости все же сравняли счет. Как ни странно, "Динамо" забило во время контратаки, а не в позиционной игре. Контратака через центр завершилась пасом Волошина на левый фланг штрафной на Ваната, где тот пробил под вратарем, Каневцев отбил, а Волошин издалека добил в пустые - 1:1. Шовковский за счет замен усиливал игру своей команды, ведь ряд лидеров "Динамо" не вышли сегодня с первых минут. А вот у хозяев сил уже не хватало и они пропустили во второй раз. Волошин подставился под выбивание мяча с линии ворот от Бусько, который ликвидировал последствия ошибки вратаря во время подачи с левого фланга - 1:2.

На 70-й минуте все вопросы о победителе были сняты. Каневцев сбил Ваната и это пенальти. Одиннадцатиметровый уверенно реализовал Бражко - 1:3. Обидно за "Буковину", но кадровый потенциал все же сказался после перерыва. На 76-й минуте счет стал разгромным. Николай Шапаренко из пределов штрафной переправил мяч в сетку -1:4.

В итоге, "Динамо" выходит в финал, но стоит поблагодарить "Буковину" за первый тайм.

Кубок Украины. Полуфинал

"Буковина" - "Динамо" 1:4

Голы: Бойчук (23) - Волошин (57, 62), Бражко (72, пен), Шапаренко (76)

"Буковина": Каневцев - Солдат, Бусько (Лопиренок, 77), Прокопчук, Морговский - Кольцов (Васильев, 80), Тищенко (Хамелюк, 73), Глущук - Кожушко, Бойчук (Андрейчук, 73), Гончарук

"Динамо": Моргун - Вивчаренко, Дячук, Попов, Лучкевич (Тымчик, 79) - Бражко, Рубчинский (Бульяский, 60), Пихаленок (Шапаренко, 60) - Волошин, Герреро (Ванат, 46), Ярмоленко (Кабаев, 46)