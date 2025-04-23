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Полесье - Шахтер: вспомните игроков, которые выступали за эти команды? Квиз от UA-Футбол

Кубок Украины

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Полесье - Шахтер: вспомните игроков, которые выступали за эти команды? Квиз от UA-Футбол

Фото - Аліна Єрофеєва, UA-Футбол

Михаил Корнейчук Автор UA-Футбол
Новина українською

23 апреля состоятся полуфинальные поединки Кубка Украины 2024/25. Один из них пройдет в Житомире, где местное "Полесье" будет принимать донецкий "Шахтер".

Перед этим поединком мы вам предлагаем освежить в памяти футболистов, которые выступали в этих коллективах. В викторине будут попадаться игроки, которые в своей карьере играли за какой-то один из этих клубов, за обе команды или вообще не имеют опыта выступлений ни за одну из этих команд.

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