Полесье - Шахтер: вспомните игроков, которые выступали за эти команды? Квиз от UA-Футбол

23 апреля состоятся полуфинальные поединки Кубка Украины 2024/25. Один из них пройдет в Житомире, где местное "Полесье" будет принимать донецкий "Шахтер".

Перед этим поединком мы вам предлагаем освежить в памяти футболистов, которые выступали в этих коллективах. В викторине будут попадаться игроки, которые в своей карьере играли за какой-то один из этих клубов, за обе команды или вообще не имеют опыта выступлений ни за одну из этих команд.