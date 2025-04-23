Буковина продала все билеты на кубковый матч против Динамо

"Буковина" впервые в своей истории сыграет в полуфинале Кубка Украины. "Желто-черные" будут противостоять киевскому "Динамо".

Игра пройдет сегодня, 23 апреля во Львове на стадионе "Украина".

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Пресс-служба черновицкого клуба сообщила о том, что реализация билетов на матч завершена. Общая квота - 3200 тикетов. Также отмечается, что с 11:00 на стадионе можно будет приобрести разнообразную атрибутику, одежду и сувениры с символикой "Буковины".

Напомним, поединок между командами начнется в 16:00.

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