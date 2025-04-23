Бывший игрок Буковины - о полуфинале Кубка с Динамо: Чуда не будет. Главное, чтобы не было торбы...

Один из ведущих футболистов черновицкой "Буковины" 80-х - начала 2000-х годов Юрий Шелепницкий вспомнил истории его приглашения в киевское "Динамо" и поделился своими ожиданиями от сегодняшнего полуфинала Кубка Украины, в котором его родная команда будет встречаться во Львове со столичным грандом.

- Чуда не будет, - сказал он в разговоре с корреспондентом UA-Футбол. - Ведь весовые категории у соперников не сопоставимы. "Динамо" сейчас на ходу, является лидером Премьер-лиги, а если говорить на основании того, что я видел, то "Буковина" - это середнячок первой лиги, который пока не претендент на элитный эшелон. Поэтому и считаю, что чуда в полуфинальном матче не будет. Главное, чтобы не было "торбы" - имею в виду, чтобы "Буковина" много не пропустила.

- Давно известно, что у кубковых матчей свои законы. То есть когда бывает, что рвение, игровая дисциплина и самоотдача младшего по рангу соперника не только нивелируют соотношение сил, но и позволяют одерживать победы. Неужели этот фактор в данном противостоянии не следует учитывать?

- Да, возможно эти варианты могут сработать. Но как бы там ни было, а даже несмотря на них у "Буковины" шансов практически нет. Возможно, черновчане выстроят "автобус" в своей первой зоне, будут отбиваться десять человек и где-то ловить какой-то момент в контратаке. И все же "Буковине" будет очень трудно. То, что я увидел в Черновцах, и учитывая то, что есть у "Динамо", то это усложняет шансы перволиговой команды.

- Если бы игра проходила не во Львове, а в Черновцах, для "Буковины" это было бы дополнительным плюсом?

- Безусловно. Шансов у нее и при этом было бы мало, однако атмосфера на стадионе была бы совсем другая. Хотя относительно сегодняшней игры, то знаю, что из Черновцов во Львов специально организованными на этот матч автобусами едет немало наших болельщиков. Едут и дети, наша школа. Но все равно - это не то, что в Черновцах. Во Львове большой стадион, а вот домашняя арена "Буковины" компактнее. Если его трибуны заполнились бы тысяч на 5-7 зрителей, то повторюсь: была бы совсем другая атмосфера. А вот итогового результата, правда, это не изменило бы.

- Насколько известно, в свое время вы дважды могли стать игроком киевского "Динамо", однако не сложилось. Почему?

- Да, были приглашения. Впервые это было, когда я играл в "Буковине". По итогам сезона-1988 мы стали чемпионами в украинской зоне второй лиги СССР, после чего поступили приглашения от трех клубов - московского и киевского "Динамо", одесского "Черноморца". Представитель первого из этих клубов, бывший вратарь, а затем селекционер Владимир Пильгуй, приезжал даже в мое село. Конкретнее же в этом деле повел себя "Черноморец": на Буковину приехал Владимир Нечаев и, кажется, Владимир Плоскина. Они и сделали конкретное предложение, на которое я и согласился. Что касается киевского "Динамо", то пришлось учитывать важные вещи. Приняв предложение украинского гранда, нужно было бы доказывать свою профпригодность. А если учитывать, какой был состав в полузащите "Динамо" на то время - Яковенко, Рац, Яремчук, Михайличенко, Бессонов, то шансов попасть в "основу" не было. Реально оценив свои силы, я и выбрал тогда "Черноморец". Мне предложили конкретику из условий, которые по тем временам предлагались футболисту - квартиру, машину. Из Киева же было только "Приезжай, будешь работать". А вот второе приглашение поступило мне от возглавляемого Йожефом Сабо киевского "Динамо" в 1996-м, когда я играл в Турции. Тогда оно было более конкретным. Я приезжал на базу в Конча-Заспу, куда Сергей Ребров подвозил меня на своей машине (именно тогда каждому динамовцу выдали автомобили - Mersedes-Benz 190). Во время разговора на тему моего перехода в "Динамо" мне было сказано: "Будешь здесь - будешь в сборной". Клуб предложил определенные условия, хотя денег больших у него тогда не было. Впрочем, мой переход в "Динамо" не состоялся. Тогда мы с женой все взвесили и решили не рисковать. Учитывали также и экологические факторы после Чернобыльской аварии, из-за которой был большой "шухер". Все боялись ее последствий.

- Сейчас об этом шаге жалеете?

- Возможно, я сделал неправильно. Но назад уже ничего не вернешь. Как говорится, все, что ни делается - к лучшему.