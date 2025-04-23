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Моргун, Лучкевич и Герреро - в старте Динамо на кубковый матч против Буковины
Старт поединка - в 16:00
Фото: ФК Буковина
"Буковина" впервые в своей истории сыграет в полуфинале Кубка Украины. "Желто-черные" будут противостоять киевскому "Динамо". Уже известны стартовые составы команд.
"Буковина": Каневцев, Солдат, Кожушко, Гончарук, Бойчук, Кольцов, Бусько, Тищенко, Прокопчук, Морговский, Глущук,
Запасные: Погорелый, Пономаренко И, Рудавский, Хамелюк, Андрейчук, Килевый, Лопыренок, Васильев.
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"Динамо": Моргун, Вивчаренко, Попов, Бражко, Ярмоленко, Волошин, Рубчинский, Лучкевич, Герреро, Пихаленок,
Запасные: Нещерет, Игнатенко, Шапаренко, Ванат, Тымчик, Караваев, Кабаев, Буяльский, Михавко, Биловар, Дубинчак, Михайленко.
Поединок начнется в 16:00, а UA-Football проведет текстовый онлайн встречи.
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