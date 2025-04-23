Ждем сенсацию? Буковина открыла счет в матче с Динамо

Во Львове на стадионе Украине в полуфинальном матче кубка Украины "Буковина" принимает "Динамо".

Шовковский выставил откровенно резервный склад на игру. "Буковина" довольно активно начала матч и на 23-й минуте открыла счет – Бражко поскользнулся под прессингом возле своей штрафной, потерял мяч, после чего "Буковина" сразу вывела на удар Бойчука, который и переиграл Моргуна.

1:0 для "Буковины".