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Ждем сенсацию? Буковина открыла счет в матче с Динамо

Кубок Украины

Буковина забила Динамо

Ждем сенсацию? Буковина открыла счет в матче с Динамо

Фото - Буковина

Михаил Черныш Автор UA-Футбол
Новина українською

Во Львове на стадионе Украине в полуфинальном матче кубка Украины "Буковина" принимает "Динамо".

Шовковский выставил откровенно резервный склад на игру. "Буковина" довольно активно начала матч и на 23-й минуте открыла счет – Бражко поскользнулся под прессингом возле своей штрафной, потерял мяч, после чего "Буковина" сразу вывела на удар Бойчука, который и переиграл Моргуна.

1:0 для "Буковины".

Напомним, что UA-Футбол ведет текстовый онлайн матча.

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Комментарии
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shtrunc (Донецк-Хайфа)
23.04.2025 в 16:54
Сейчас менты примут озверин, и Буковине... хотя хз
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Комментарии 2
shtrunc (Донецк-Хайфа)
23.04.2025 в 16:54
Сейчас менты примут озверин, и Буковине... хотя хз
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Kondor (Веселе)
23.04.2025 в 16:43
Яка сенсація? Динама пограє з Буковиною в КІШКИ-МИШКИ,а потім розставить їх по углах.
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