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Ждем сенсацию? Буковина открыла счет в матче с Динамо
Буковина забила Динамо
Фото - Буковина
Во Львове на стадионе Украине в полуфинальном матче кубка Украины "Буковина" принимает "Динамо".
Шовковский выставил откровенно резервный склад на игру. "Буковина" довольно активно начала матч и на 23-й минуте открыла счет – Бражко поскользнулся под прессингом возле своей штрафной, потерял мяч, после чего "Буковина" сразу вывела на удар Бойчука, который и переиграл Моргуна.
1:0 для "Буковины".
Напомним, что UA-Футбол ведет
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shtrunc (Донецк-Хайфа)
23.04.2025 в 16:54
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