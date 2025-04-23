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Полуфинал Кубка. Полесье - Шахтер. Тренеры назвали стартовые составы
Стартовые составы команд
Фото: UA-Футбол/ Автор - Аліна Єрофеєва
Сегодня, 23 апреля, состоится полуфинальный поединок Кубка Украины, в котором "Полесье" примет "Шахтер".
Матч начнется в 18:00 и уже известны стартовые составы команд.
"Шахтер": Ризник, Винисиус, Бондарь, Грам, Педро Энрике, Матвиенко, Бондаренко, Марлон, Педриньо, Кевин, Эгиналду.
Запасные "Шахтера": Твардовский, Азаров, Фарина, Крыськив, Швед, Судаков, Глущенко, Назарина, Алиссон, Невертон, Траоре, Кауан Элиас.
"Полесье": Кудрик, Тейлор, Чоботенко, Матич, Михайличенко, Бабенко, Сарапий, Гуцуляк, Крушинский, Назаренко, Батиста
Запасные "Полесья": Волынец, Виале, Майсурадзе, Хадрой, Мельниченко, Андриевский, Битон, Йосефи, Таллес, Гонсалвеш, Леднев, Бристрич
Напомним, что UA-Футбол проведет
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