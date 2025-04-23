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Полуфинал Кубка. Полесье - Шахтер. Тренеры назвали стартовые составы

Кубок Украины

Стартовые составы команд

Полуфинал Кубка. Полесье - Шахтер. Тренеры назвали стартовые составы

Фото: UA-Футбол/ Автор - Аліна Єрофеєва

Михаил Черныш Автор UA-Футбол
Новина українською

Сегодня, 23 апреля, состоится полуфинальный поединок Кубка Украины, в котором "Полесье" примет "Шахтер".

Матч начнется в 18:00 и уже известны стартовые составы команд.

"Шахтер": Ризник, Винисиус, Бондарь, Грам, Педро Энрике, Матвиенко, Бондаренко, Марлон, Педриньо, Кевин, Эгиналду.

Запасные "Шахтера": Твардовский, Азаров, Фарина, Крыськив, Швед, Судаков, Глущенко, Назарина, Алиссон, Невертон, Траоре, Кауан Элиас.

"Полесье": Кудрик, Тейлор, Чоботенко, Матич, Михайличенко, Бабенко, Сарапий, Гуцуляк, Крушинский, Назаренко, Батиста

Запасные "Полесья": Волынец, Виале, Майсурадзе, Хадрой, Мельниченко, Андриевский, Битон, Йосефи, Таллес, Гонсалвеш, Леднев, Бристрич

Напомним, что UA-Футбол проведет текстовый онлайн кубкового матча "Полесье" - "Шахтер".

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Комментарии
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aleks68
23.04.2025 в 17:03
без судакова.зато с бревном бондаренко и педриньо в старте.на что расчитывает боснийский дебил
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Комментарии 1
aleks68
23.04.2025 в 17:03
без судакова.зато с бревном бондаренко и педриньо в старте.на что расчитывает боснийский дебил
Ответить
0
0

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