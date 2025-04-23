Горняки в курсе. Шахтер отреагировал на гол Буковины в ворота Динамо

Во Львове на стадионе Украине в полуфинальном матче кубка Украины "Буковина" принимает "Динамо".

Шовковский выставил откровенно резервный склад на игру, чем и пользуется "Буковина", которая забила в середине первого тайма и ведет к перерыву 1:0.

Интересно, что за матчем следит и "Шахтер", который чуть позже сыграет в своем полуфинале с "Полесьем".

Смайлик с удивлением оставила пресс-служба "горняков" в своем телеграм-канале.

Напомним, что UA-Футбол ведет текстовый онлайн матча ""Буковина" - "Динамо"