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Горняки в курсе. Шахтер отреагировал на гол Буковины в ворота Динамо
Буковина ведет к перерыву 1:0
shakhtar.com
Во Львове на стадионе Украине в полуфинальном матче кубка Украины "Буковина" принимает "Динамо".
Шовковский выставил откровенно резервный склад на игру, чем и пользуется "Буковина", которая забила в середине первого тайма и ведет к перерыву 1:0.
Интересно, что за матчем следит и "Шахтер", который чуть позже сыграет в своем полуфинале с "Полесьем".
Смайлик с удивлением оставила пресс-служба "горняков" в своем телеграм-канале.
Напомним, что UA-Футбол ведет текстовый онлайн матча ""Буковина" - "Динамо"
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