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Горняки в курсе. Шахтер отреагировал на гол Буковины в ворота Динамо

Кубок Украины

Буковина ведет к перерыву 1:0

Горняки в курсе. Шахтер отреагировал на гол Буковины в ворота Динамо

shakhtar.com

Михаил Черныш Автор UA-Футбол
Новина українською

Во Львове на стадионе Украине в полуфинальном матче кубка Украины "Буковина" принимает "Динамо".

Шовковский выставил откровенно резервный склад на игру, чем и пользуется "Буковина", которая забила в середине первого тайма и ведет к перерыву 1:0.

Интересно, что за матчем следит и "Шахтер", который чуть позже сыграет в своем полуфинале с "Полесьем".

Смайлик с удивлением оставила пресс-служба "горняков" в своем телеграм-канале.

Напомним, что UA-Футбол ведет текстовый онлайн матча ""Буковина" - "Динамо"

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Комментарии
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Monte Kristo (Київ)
23.04.2025 в 17:57
Буковина...молодці!
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Комментарии 3
Monte Kristo (Київ)
23.04.2025 в 17:57
Буковина...молодці!
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aleks68
23.04.2025 в 17:23
сенсации там не будет,динамо пройдёт в финал
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aleks68
23.04.2025 в 17:20
вы лучше пижоны о себе думайте
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