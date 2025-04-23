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Недолго музыка играла. Динамо забило сразу два гола и вышло вперед в кубковом матче с Буковиной

Кубок Украины
Обновлено

Динамо уже впереди

Недолго музыка играла. Динамо забило сразу два гола и вышло вперед в кубковом матче с Буковиной

Фото: ФК Динамо

Михаил Черныш Автор UA-Футбол
Новина українською

Во Львове на стадионе Украине в полуфинальном матче кубка Украины "Буковина" принимает "Динамо".

Шовковский выставил откровенно резервный склад на игру, чем и воспользовалась «Буковина», которая забила в середине первого тайма и ушла на перерыв ведя в счете 1:0.

В перерыве Шовковский выпустил Ваната и Кабаева и это дал результат.

На 53-й минуте контратака киевлян через центр завершилась ударом Ваната, который кипер потянул, но Волошин издали добил в пустые ворота.

Ну еще через деавять минут киевляне после розыграша углового и навеса с фланга затолкали и в торой гол. Голкипер Канивцев ошибся на выходе и Волошин с Поповым затолкали мяч в сетку. Мяч записан на Назария. 2:1 для "Динамо".

Напомним, что UA-Футбол ведет текстовый онлайн матча ""Буковина" - "Динамо"

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Комментарии
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Kondor (Веселе)
23.04.2025 в 17:33
Да не бійтесь! Бити больно не будуть.Треба ж видимість дотримувати.
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Комментарии 3
Kondor (Веселе)
23.04.2025 в 17:33
Да не бійтесь! Бити больно не будуть.Треба ж видимість дотримувати.
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0
2
Kondor (Веселе)
23.04.2025 в 18:00
Не дотримали!
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0
2
Kondor (Веселе)
23.04.2025 в 17:30
Казка закінчилась на 62 хв.
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1
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