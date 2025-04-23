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Недолго музыка играла. Динамо забило сразу два гола и вышло вперед в кубковом матче с Буковиной
Динамо уже впереди
Фото: ФК Динамо
Во Львове на стадионе Украине в полуфинальном матче кубка Украины "Буковина" принимает "Динамо".
Шовковский выставил откровенно резервный склад на игру, чем и воспользовалась «Буковина», которая забила в середине первого тайма и ушла на перерыв ведя в счете 1:0.
В перерыве Шовковский выпустил Ваната и Кабаева и это дал результат.
На 53-й минуте контратака киевлян через центр завершилась ударом Ваната, который кипер потянул, но Волошин издали добил в пустые ворота.
Ну еще через деавять минут киевляне после розыграша углового и навеса с фланга затолкали и в торой гол. Голкипер Канивцев ошибся на выходе и Волошин с Поповым затолкали мяч в сетку. Мяч записан на Назария. 2:1 для "Динамо".
Напомним, что UA-Футбол ведет текстовый онлайн матча ""Буковина" - "Динамо"
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