Недолго музыка играла. Динамо забило сразу два гола и вышло вперед в кубковом матче с Буковиной

Во Львове на стадионе Украине в полуфинальном матче кубка Украины "Буковина" принимает "Динамо".

Шовковский выставил откровенно резервный склад на игру, чем и воспользовалась «Буковина», которая забила в середине первого тайма и ушла на перерыв ведя в счете 1:0.

В перерыве Шовковский выпустил Ваната и Кабаева и это дал результат.

На 53-й минуте контратака киевлян через центр завершилась ударом Ваната, который кипер потянул, но Волошин издали добил в пустые ворота.

Ну еще через деавять минут киевляне после розыграша углового и навеса с фланга затолкали и в торой гол. Голкипер Канивцев ошибся на выходе и Волошин с Поповым затолкали мяч в сетку. Мяч записан на Назария. 2:1 для "Динамо".

Напомним, что UA-Футбол ведет текстовый онлайн матча ""Буковина" - "Динамо"