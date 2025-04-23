Все ясно. Динамо во втором тайме забило уже четыре гола Буковине

Во Львове на стадионе Украине в полуфинальном матче кубка Украины "Буковина" принимает "Динамо".

Шовковский выставил откровенно резервный склад на игру, чем и воспользовалась "Буковина", которая забила в середине первого тайма и ушла на перерыв ведя в счете 1:0.

В перерыве Шовковский выпустил Ваната и Кабаева и это дало результат.

После дубля Волошина к 62-й минуте киевляне уже вели 2:1, а затем еще и пенальти после выхода один на один заработал Ванат. Владислав отдал право пробить Бражко и тот не промахнулся.

Ну а еще через 4 минуты после очередной быстрой атаки киевлян Ванат забил и четвертый гол. 4:1 для киевлян.

Напомним, что UA-Футбол ведет текстовый онлайн матча ""Буковина" - "Динамо".