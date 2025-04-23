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Все ясно. Динамо во втором тайме забило уже четыре гола Буковине
Ванат заработал, Бражко забил
Фото: ФК Динамо
Во Львове на стадионе Украине в полуфинальном матче кубка Украины "Буковина" принимает "Динамо".
Шовковский выставил откровенно резервный склад на игру, чем и воспользовалась "Буковина", которая забила в середине первого тайма и ушла на перерыв ведя в счете 1:0.
В перерыве Шовковский выпустил Ваната и Кабаева и это дало результат.
После дубля Волошина к 62-й минуте киевляне уже вели 2:1, а затем еще и пенальти после выхода один на один заработал Ванат. Владислав отдал право пробить Бражко и тот не промахнулся.
Ну а еще через 4 минуты после очередной быстрой атаки киевлян Ванат забил и четвертый гол. 4:1 для киевлян.
Напомним, что UA-Футбол ведет текстовый онлайн матча ""Буковина" - "Динамо".
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